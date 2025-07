La razón por la que Wanda Nara aceptó reducir su contrato con Telefe al 50% de su valor

"Acabo de hablar con un alto representa de la empresa, no sólo de Argentina sino también de Estados Unidos... La empresa Telefe todavía sigue ligada a la multinacional extranjera. Con la cual, todos los temas contractuales y de presupuesto siguen pasando por Estados Unidos, por más que alguno haya hecho querer caminar la idea de que ya se vendió la empresa", comenzó Gustavo Delcazi, al aire de A la tarde, por América.

"Por ahora, no hay nada en concreto... Hay un compromiso y un protocolo a seguir para los próximos meses. Pero voy al tema que nos trae que es el de Wanda Nara. Todavía está su nombre en la carpeta del canal, siempre y cuando ella acepte una notable reducción de la solicitud inicial", agregó el periodista.

"Esto no sólo termina siendo un tema de plata sino de estrategia judicial. Wanda necesita un contrato laboral de mediano plazo que sea creíble (para demostrar en la justicia federal por qué se tiene que quedar sÍ o sí acá y no puede volver a Turquía, como pide Mauro Icardi). Un contrato que la ate a la Argentina con distintos proyectos, no importa de qué sean... ¿Y qué ocurre? El contrato al que se la está ligando ha tenido algún recorte. Cuando hablo de recorte significativo, estamos hablando de más del 50 por ciento", cerró Descalzi, desde Uruguay.

LA PALABRA DE WANDA DESPUÉS DEL ESCÁNDALO EN EL CHATEAU

“Lo viví tristísimo. Yo traté de colaborar todo el tiempo y quiero lo mejor para mis cinco hijos... Yo no filtré esos videos. Se los mandé a algunas personas que estaban hablando cosas que no eran”, se defendió Wanda, ante las versiones de que ella fue la responsable de que las imágenes de sus hijas llorando porque se tenían que ir con Icardi, se viralicen.

“Yo no me negué a entregarlas en ningún momento, por eso no estoy en desobediencia y no tengo ninguna denuncia. Lamentablemente, mi única defensa son esos videos que se presentaron en la Justicia. Yo lo único que quiero es la paz de ellas, que puedan pasar tiempo con él. Si es necesario seré yo quien las lleve o pondré a alguien de mi confianza para que eso pase", cerró Nara, en diálogo con diferentes medios de comunicación.