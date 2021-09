"Imagine", el utópico himno de John Lennon, cumple 50 años

El exbeatle proponía imaginar un mundo sin fronteras ni religiones, en la que además de la manifiesta invitación a soñar una existencia regida por la paz y el entendimiento, lanzaba sutiles cuestionamientos contra los poderes fácticos, como la religión, al responsabilizarlos de la división entre los seres humanos.

image.png John Lennon y un pacifismo que a partir de su carrera solista expresó en vida y obra

La canción, que abre el disco homónimo lanzado el 9 de septiembre de 1971, trascendió generaciones y es reconocida incluso por aquellas personas ajenas a la obra de Lennon; además de establecerse como un tema insignia en actuales campañas por la paz.

"Imagine" erigió también a Lennon como un referente mundial del activismo por la paz, una etiqueta que se impuso y diluyó otras facetas de su compleja personalidad, presente incluso en otras canciones de ese mismo álbum.

Sergio Marchi, autor de varios libros dedicados a analizar la obra de Los Beatles y la carrera solista de sus integrantes, definió a esa canción como "un himno de paz y amor universal, expresado de manera muy simple y muy clara" y recordó que Lennon en aquellos días estaba muy activo en su campaña por la paz, por lo que esta canción se convirtió en su jingle.

"Después de Los Beatles, Lennon buscó una estética más simple, más despojada, alejada del barroquismo que podría tener un Paul Mc Cartney", apuntó Marchi.

Pero si la simple belleza de su melodía hizo que el tema calara hondo en el público, un espacio igual de importante merece la letra de la canción, inspirada originalmente en un poema de su esposa Yoko Ono, incluido en el libro "Grapefruit".

image.png Johnn Lennon planteó que la canción "Imagine" debería haber sido firmada también por Yoko Ono

"Imagine": la historia detrás de la autoría compartida con Yoko Ono

En 2017, la británica Asociación Nacional de Editores de Música aceptó incluir a Yoko Ono como co-autora del clásico "Imagine", a 46 años de su creación, a partir de un video de una entrevista de 1980 en la que John Lennon remarcaba la "influencia e inspiración" aportada por su esposa a la hora de encarar esta composición.

El origen de esto remite a que el exbeatle tomó un poema de la artista japonesa incluido en su libro de instrucciones "Grapefruit" que decía frases como "imagina las nubes goteando. Cava un agujero en tu jardín para ponerlas", entre otras, a modo de letanía.

En los años siguientes a la publicación de la famosa canción, Lennon fue adoptando un compromiso mayor con la lucha feminista a partir de canciones como "Woman Is the Nigger of the World" y con su decisión de abandonar su carrera varios años para dedicarse a la crianza de Sean, el único hijo en común con Yoko Ono.

image.png

Fue por ese motivo que en 1980 reconoció que "Imagine" debería haber sido firmada también por su esposa pero que su carácter aún machista no le había permitido aceptar esa realidad en su momento.

Más allá de la inspiración tomada del poema, la participación de Yoko Ono en el resto de la composición fue nula, según analizó a pedido de Télam el músico Fernando Blanco.

Incluso, recordó que "Yoko puso en duda la habilidad de John para grabar el piano, por lo que sugirió que Nicky Hopkins lo doblara, aunque en la mezcla final eso no quedó", por lo que no hay entonces rastros de decisión alguna de la mujer en el corte definitivo.

"Fue rara la gestión de Yoko por los cambios en la autoría porque él ya no estaba para decidir", lanzó Blanco, antes de revelar que la viuda de John se negó a autorizar cambios en la autoría de otras canciones bajo la excusa de que con el exbeatle muerto no podía tomar una decisión de ese tipo.