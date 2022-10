La autodefinida "periodista, conductora, influencer y pensadora contemporánea" dejó expuesta su total ignorancia sobre el Juicio a las Juntas Militares responsables de uno de los hechos mas sangrientos de la historia argentina en el programa "Nadie Dice Nada" (Luzu TV) y en la que la acompañan Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña y Nacho Elizalde.

Mientas Valentina Iúdica hacía el comentario del filme de Santiago Mitre, protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani y representante argentina para los premios Oscars, Nati Jota interrumpió para decir "Con ese juicio terminaron no juzgando a nadie", algo que fue inmediatamente corregido por sus compañeros, dejando en evidencia su total ignorancia y desinterés.

Sin reparar en la barbaridad que había dicho al aire, ni asumir su equivocación, Nati Jota expresó que "tenía miedo de que las nuevas generaciones no tengan presente lo sucedido" aún cuando ella era un claro ejemplo del desconocimiento del tema, a pesar de que reconoció que se lo explicaron en la escuela.

“Las películas de esa temática están buenas para enterarse... insisto, los chicos chicos capaz no saben bien qué pasó en la dictadura, no sé, en los colegios lo deben explicar igual. Yo en el colegio lo re mil aprendí, no sé si fue por los colegios a los que fui, pero siempre lo tuve muy presente”, cerró su participación la influencer.

Algunas críticas

Inmediatamente las redes sociales se encargaron de hacer eco de la ignorancia de la autodefinida periodista Nati Jota que ignoraba que la Cámara Federal dictó sentencia por 709 casos, condenando a Jorge Rafael Videla y Emilio Massera a reclusión perpetua, a Orlando Ramón Agosti a cuatro años y seis meses de prisión, a Roberto Eduardo Viola a diecisiete años de prisión y a Armando Lambruschini a la pena de ocho años de prisión por violación a los Derechos Humanos.

“El despliegue de total ignorancia de Nati Jota y al toque tira "me da miedo que las nuevas generaciones no tengan presente todo esto". VOS TAMPOCO jaja” opinó una usuaria de Twitter.

Otro expresó "Nati Jota diciendo que le da miedo que las nuevas generaciones no tengan presente lo que pasó y ella no sabía que habían ido a la cárcel un montón de genocidas. Ay, ay, ay la responsabilidad de estar delante de un micrófono no es para cualquiera”.

“Vergonzoso. Lean un poco antes de hablar de la peor tragedia de nuestro país” se indignó un tuitero.

Otros decidieron marcar sus contradicciones “Me encanta Nati Jota diciendo que le re quedó eso del colegio, pero también diciendo que no enjuiciaron a nadie... bueno, mucho no aprendiste se ve o tendrías presente que Argentina fue el primer país en condenar a los responsables del terrorismo de estado, de eso va la peli, viste”

Para cerrar con un usuario que le recordó la edad “Nati Jota habla de la dictadura militar como si fuera una adolescente de 14 años que recién está estudiando el tema en la secundaria, tenés 30 años en cada pata amiga, leete un librito, porfa”.

La expectativa por la película "Argentina, 1985" la transformó en el éxito de cine nacional más importante post pandemia, quedándose con el 44% de los espectadores que concurrieron al cine desde el día del debut.