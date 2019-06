Indios: "La banda es un espacio de libertad"

El proyecto que encabezan Joaquín Vitola y Nicolás de Sanctis presentará oficialmente su disco "Besos en la Espalda" el próximo viernes en Teatro Vorterix de Capital Federal, desde las 20.

Con el espíritu clásico y moderno que los representa, ellos recibieron a POPULAR para hablar sobre el concierto, el trabajo y el valor de la estética. Y, también, sobre qué es lo que significa, para ellos, Indios.

-¿Cómo se están preparando para la presentación de "Besos en la Espalda"?

Joaquín Vitola: Con mucho entusiasmo, con muchas ganas de presentar nuestro disco. Nos preparamos viendo el 360 de toda la cuestión, que es la música, escenografía y toda la puesta en escena, y viendo qué es lo que queremos transmitir en este disco.

-¿Cómo fue el proceso de grabar el disco? ¿Cómo lo vivieron?

Nicolás de Sanctis: Fue un proceso que nos llevó todo el año pasado. Empezamos en marzo de 2018 yéndonos a una casa en Córdoba, un poco alejada de la ciudad. Ahí fue el primer proceso de empezar a ver qué canciones había y de empezar a ensayar. Luego, a mitad de año fuimos a otra casa, también en Córdoba, a componer más canciones, y mientras tanto grabábamos. Y a principios de este año, hicimos algunos retoques. El disco, que salió hace más o menos un mes, lo grabamos en un estudio de Buenos Aires. La producción fue nuestra, la composición fue nuestra también, y lo mezclamos con Jack Lahana en París, que fue una experiencia nueva para nosotros.

-¿Tuvo el resultado que ustedes esperaban o lo superó?

JV: Por suerte la superó, en mi caso. En el mismo momento de mezclar el disco, o mismo en el momento de grabación, teníamos algo en la cabeza que tenía que ver mucho con una expectativa positiva con la misma grabación, con la ambiencia que generaba. Era un estudio casero y de un amigo. Llegamos hasta ahí notando que la grabación ya estaba como muy buena. Y al momento de escuchar la mezcla, se estaba generando algo sorpresivamente hiperpostivo.

-¿Qué opiniones les llegan de los fans?

NDS: Las primeras repercusiones fueron de nuestros amigos. Me acuerdo que hicimos una escucha en casa para gente amiga y, ahora, estamos encontrándonos con esto de las redes, donde nos escriben. Pero creo que la verdadera repercusión se nota cuando empezás a tocar en vivo y ahí ves si la gente lo recibió bien. Venimos de hacer una gira por México, donde empezamos a presentar el disco y ahí tuvimos una respuesta por parte del público que fue bastante positiva. Y bueno, ahora, vamos a ver con la gira por Argentina cómo es recibido el disco.

-En el video de "Ya lo sé", se los ve bailando. ¿Ensayaron mucho?

NDS: Ensayaron los bailarines. Nosotros no ensayamos nada, claramente. Se armó un equipo muy lindo. Fue dirigido por un grupo nuevo de gente joven con ganas de hacer cosas. Los bailarines, que hacen coreografías, ensayaron bastante. Nosotros tocamos y bailamos de una forma más espontánea, pero el resto de la gente trabajó duro.

-¿Qué valor tiene la estética para Indios?

JV: A la estética también le podríamos decir que es un todo, porque la música también genera estética. Capaz uno le dice estética a lo que es, por ejemplo, el vestuario. Pero creemos que el concepto lo engloba un 360, de hablar de todo y de contar, de cómo lo contás, de qué palabras utilizás hasta qué vestimenta usás, o qué arreglos hacés en las canciones del disco. Creo que los shows en vivo es como el reflejo de lo que es el englobado estético, porque ahí estás viendo además de escuchar la banda. Tiene que ver mucho con la unificación de mensaje.

-¿Creen que el rock-pop sigue siendo resistido?

NDS: Yo creo que en este momento mucho menos que hace un par de años. Creo que hay una nueva generación de nuevos grupos y un nuevo público también que es bastante más abierto. Sin ánimo de compararlos, lo que noto en gente más chica que nosotros es que no está tanto en eso de dividir por género, que no toma la música como rivalidad, sino que está mucho más desprejuiciado. Eso es positivo.

-¿Qué significa Indios para ustedes?

JV: Para mí Indios significa el lugar donde más expreso lo que quiero decir. No sólo verbalmente, sino también en un montón de ámbitos y de aspectos. También es el lugar donde hay un espacio para jugar, un espacio para hablar en serio pero no en serio, y para explorar lo que sea, distintas cosas que van sucediendo por la vida.

-Cuando escuché el disco sentí que era una autobiografía. ¿Es así?

NDS: Preferimos no hablar tanto de las letras, no explicarlas, no tratar de decir esto es real, esto no. Lo vivimos más como un hecho artístico, que cada uno interactúe. Hay cosas que han pasado y otras que no. Todas las canciones tienen algo lindo que cuenta como una historia. Hay mucho relato, mucha narración. Eso estuvo bueno.

-Y bueno Nico, ¿qué significa Indios para vos?

NDS: Coincido en lo que decía Joaco: es un espacio para explorar desde la música y desde un montón de otros aspectos. Es un espacio de libertad, de imaginación. Además de que es grupo de amigos y de gente que se junta a tocar, es un espacio mucho más abarcativo.