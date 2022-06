La diputada provincial de Santa Fe sostuvo que el artista es el reflejo de la "decadencia" de nuestra sociedad. "Que le den una distinción por su aporte a la cultura me parece un poco mucho", fueron las declaraciones de Granata en su programa de Radio Mitre.

"A mí no me gusta lo que hace, eso tal vez es por una cuestión generacional, pero igual artista es José Luis Perales, Luis Miguel ¡Déjenme de joder, le queda grande la palabra ‘artista’. Yo no creo que estos chicos sean artistas, para mi son emergentes de una sociedad en decadencia", agregó.

Por este motivo, Inés Estévez salió en defensa del cantante de "Cumbia 420" con un polémico posteo en su cuenta de Instagram.

La actriz, a través de sus stories, mostró material de archivo que tiene como protagonista a la polémica diputada hablando de cuando pasó la noche con Robbie Wiliams.

image.png Inés Estévez y un polémico posteo contra Amalia Granata

Estévez comparó mediante una imagen las fuertes declaraciones de Granata contra Elián Valenzuela con una imagen de la por entonces modelo sosteniendo una prenda de ropa interior en un programa de chimentos.

"Esta es la bombacha con la que estuve con Robbie...", dijo Amalia por esos tiempos.