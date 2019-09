Segundo dato: en unos de sus viajes en avión ven una película protagonizada por Diego Peretti y ambos coinciden en que es el actor indicado para el personaje que protagonizaría la historia que filmarían con Buenos Aires como escenario.

Tercer dato: Peretti recibe la propuesta, lee el guión y se enamora del proyecto. ¿Cuál es el resultado de este proceso? La película Iniciales SG, que se estrena mañana, en la que el protagonista de Mamá se fue de viaje interpreta a un actor de segunda, con una personalidad muy particular, que sufre una serie de incidentes desafortunados mientras el país sueña y se frustra en sus intenciones de ganar el campeonato mundial en territorio de su archirrival.

"Es verdad, me enganché de una. Es un relato que tiene humor negro, romance, crimen, fútbol, mucho de Buenos Aires, un personaje psicológicamente muy rico, con un final a su medida. Lo que me dieron era unos de esos guiones que lees de un tirón y querés ponerte a filmar de inmediato", reconoce el actor.

Uno de los aspectos más llamativos de esta película es el despliegue de detalles propios de la idiosincrasia local que aparece en un relato escrito por dos directores bastante lejanos a nuestras costumbres. "Es una característica que llama la atención, pero no debería sorprender si uno repara en la formación de esta pareja de realizadores. Ellos se formaron y trabajan en Nueva York, un lugar donde el que hace cine se encuentra inmerso y empapado en ese arte y en las prácticas del oficio de una manera total. Son profesionales muy eficientes. Así como acá se dice que uno en un potrero tira una pelota y sale un Messi o un Maradona, allá tirás una idea para una película y surge un Spielberg o un Coppola", reflexiona Peretti.

Sergio Garcés, el personaje cuyo nombre aporta las iniciales del título de la película es un artista que alguna vez fue un cantor cuyo estilo imitaba la del francés Serge Gainsbourg. Aquel intento de éxito quedó en el desván de recuerdos de la juventud y en la actualidad es un actor que hace lo que aparezca para ganarse la vida, generalmente trabajos de extra o participaciones en películas porno. Él sin embargo se comporta como todo un ganador con sus ansias de seducción intactas, a pesar de sus más de cinco décadas de edad.

En los días en que se desarrolla el Mundial, Garcés asiste a un festival en el que hay unas 20 películas en las que trabajó, fuma mucha marihuana, vive un romance a contrapelo de sus deseos y sufre una serie de sucesos desafortunados que sacan a la luz una faceta inesperada de su personalidad.

"Lo que cuenta la película y nuestra historia futbolística corren por carriles separados. Este personaje tiene aspectos poco comunes en su psicología. Eso dificulta la interpretación para hacerlo creíble. Pero yo nunca juzgo las acciones de los personajes que me tocan interpretar. Son personajes y lo que hacen les pertenece. Por otro lado me enganchan mucho los personajes que tienen riqueza en su construcción. En el caso de éste encontrás una catedral", define quien alguna fue Emilio Ravena, en Los Simuladores.

Y hablando de aquella mítica serie, Diego pincha el globo de quienes esperaban un eventual retorno de aquel recordado elenco en versión fílmica: "Aparte de las ganas que tenemos todos los que trabajamos en aquel proyecto, en concreto no hay nada", sentencia. En cuanto a por qué hace tanto tiempo que no trabaja en televisión explica: "Es verdad, lo último que hice fue En terapia, en 2014. Hace rato ya, no me había dado cuenta. Pero es porque estoy haciendo mucho teatro y cine. Estuve con El placard, La chica del adiós, Por H o por B, Los vecinos de arriba, ahora en teatro. Y en cine también mucho, que veremos en el futuro. El robo del siglo, con Francella y Una noche mágica, de Gastón Portal, con Natalia Oreiro, Pablo Rago y Esteban Bigliardi", concluye mostrando que la tele puede esperar.

"Trabajar con Julianne Nicholson fue un placer"

Otro de las curiosidades de Iniciales SG es la participación de la actriz norteamericana Julianne Nicholson en el papel que acompaña al de Peretti. Ella interpreta a Jane, una chica que se dedica a la distribución de cine y que está en el país como asistente al festival en el que aparecen las películas en las que trabajó Garcés.

Sus vidas se cruzaran en esos días en que la ciudad vive emborrachada de fútbol y las circunstancias los llevarán a una relación en la que compartirán vínculos más estrechos de los que esperaban. Nicholson es conocida en nuestro medio por varios de sus trabajos, entre los que figuran papeles en varios episodios de series como La ley y el orden o Boardwalk Empire y Masters of Sex, estas dos últimas emitidas por HBO en nuestro medio, y en cine Agosto y Yo soy Tonya.

Para Peretti, trabajar con profesionales extranjeros, más allá de que el equipo técnico era mayoritariamente local no fue nada incómodo. "Trabajar con Julianne, que es un amor de persona, y con Rania y Daniel fue realmente un placer. Me sentí muy cómodo con ellos y me adapté perfectamente a su forma de trabajo. Espero que ellos también a la mía", confiesa.

La película que se verá a partir de mañana en nuestro país se estrenó en el Festival de Tribeca, en Nueva York, que tuvo lugar entre abril y mayo últimos. En esa muestra, la directora y guionista Rania Attieh ganó el Premio Nora Ephron a la mejor directora y guionista femenina del Festival, por este filme. "Cuando me llegó la propuesta de estos cineastas neoyorquinos, yo no los conocía. Pero enseguida me puse a ver lo que habían hecho y me encontré con su opera prima Ok, Enough, Goodbye, que me pareció una maravilla", cuenta Peretti.