La eliminada del lunes fue Mica Viciconte que salió con el peor gusto de Showmatch, enfrentada a la jurado Laurita Fernández. También salió furioso de la pista su pareja, Fabián Cubero: “estoy recaliente porque le cobraron cosas en contra a Mica”.

Por lo pronto la pareja ganadora quería ayer llegar a la final con Jimena Barón más que con Mery Del Cerro. Según Morandi “me considero muy amiga de Mery. En cambio con Jimena es diferente y se sabe que ella tiene un manejo excelente en las redes sociales para sumar votos a favor”. Justamente lo dice una “influencer” que sabe del tema.

Quien no quiere callar su bronca es la misma Mica, quien con la devolución de Laurita sabía cuál iba a ser su destino en la pista de baile: “Perdón a las demás parejas aquí presentes, pero la primera vez que los vi bailar les dije a Sofi y Juli que quería que ganen porque había notado algo distinto”, aseguró Laurita y destacó la alegría del equipo al momento de definir su voto sobre el folclore.

La risa socarrona de Mica no tardó en aparecer: “Siento que vine como medio al pedo, ¿viste? Ya está”.

ADEMÁS:

Sin dudar, Laurita le retrucó diciendo: “Está bueno ser respetuoso cuando se elogia a un compañero”.

Viciconte devolvió lo que ella entendió como un dardo envenenado: “Ser respetuoso no es decir que preferís que gane una pareja cuando estamos todos compitiendo, para mi gusto es una falta de respeto. Lo entiendo, está todo bien, pero somos cuatro semifinalistas y los cuatro tenemos ganas de ganar”.

Y Laurita remató: “Yo no decido, decide el público. Es un deseo personal en base a lo que veo en el baile y para mí esto es un concurso de baile”.

En un corte de ShowMatch, Fabián Cubero y Mica hablaron con Los Especialistas del Show (El Trece), ciclo que conduce la dupla Mery Del Cerro y Marcelo Polino sobre los pormenores de la eliminación.

Cubero enojadísimo con Laurita Fernández y Flor Peña por la eliminación de Mica del Bailando

Pero el jugador de Vélez no pudo ocultar su malestar con la jurado: “Cualquier otra pareja iba a ser su favorita. Es indignante, estoy re caliente”.

Y agregó: “Cuando juego al fútbol y el árbitro me cobra cosas en contra, siempre creo que es adrede. Pero acá es muy alevoso. Me iba a sacar una zapatilla y la iba a sacudir para el lado del jurado. Preferí irme. No es leal”, concluyó, furioso, el novio de Viciconte. Esta vez le costó consolar a su novia porque él mismo montó en una bronca incontenidble.