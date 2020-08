Internado, Eduardo Feinmann le pidió a Marcela Tauro "recen por mí"

"Esto le puede pasar a cualquiera, nadie está exento, estamos muy expuestos por nuestro trabajo, por eso solamente les digo que mantengamos el distanciamiento social y cuídense", tuiteó Feinmann, cuando comunicó el diagnóstico. Según la información que trascendió en las últimas horas, el conductor tuvo picos altos de fiebre en los últimos días y comenzó a sentir mucho cansancio. A eso, se le sumó un fuerte dolor corporal que, tras consultarlo con su médico, lo llevó este lunes a decidir internarse para que lo controlen, aunque la noticia se conoció un día después.

Por otra parte, pese a que trascendió que habría tenido un principio de neumonía, lo que quedó descartado. ‘Se siente bien de ánimo’, confirmaron desde su círculo íntimo.

Ayer Marcela Tauro, panelista del programa de Alejandro Fantino y amiga de Feinmann, dijo que le mandó un mensaje al periodista y su respuesta sumó intriga al estado de salud. ‘Me mandó un mensaje recién y me dijo: ‘Recen por mí’. No sé si me quiso hacer una broma, a mí me dicen que está bien pero su mensaje me llama la atención’, contó la periodista.

Con pocas noticias oficiales, habrá que esperar entonces la evolución del periodista quien desde que ingresó al Otamendi no escribió ningún mensaje en las redes sociales.