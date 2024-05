Gran Hermano 2023: todos los nominados de la nueva gala

Zoe Bogach, líder de la semana y flamante ganadora de un auto 0km, deberá modificar la placa, bajando a uno de sus compañeros y subiendo a otro, dándole el toque definitivo en vistas a la Gala de Eliminación, del próximo domingo 12 de mayo.

Todos los votos de la 21º Gala de Nominación

Juliana: 2 para Mauro “Es por conocimiento público. Son gente nueva y vamos a apuntar a que podamos ver si entra en placa y lo podemos sacar” y 1 para Darío “Voy a ver si alguien lo vota, pero no creo. Voy por los nuevos como siempre, necesito que se vayan”.

Bautista: 2 para Darío y 1 para Mauro “Es para los últimos ingresos. Quiero ver cómo vota la gente en placa. Darío salió siempre primero, quiero ver qué onda. El segundo es para Mauro, que si bien tengo afinidad y pienso que afuera voy a ser su amigo, la realidad indica que no jugamos juntos y no me gustó que haya dicho que quería que se vaya el Chino”.

Virginia: 2 para Mauro “Es una instancia en la que es el único al que votaría de los que entraron últimos” y 1 para Nicolás “Es sabido que ese grupo de 3 hace rato que digo que hay que tratar de debilitarlo. No lo he logrado pero no voy a perder la costumbre”.

Nicolás: 2 para Emmanuel y 1 para Mauro “Me guía por lo que siento. Creo que hay personas que manipulan el juego para su beneficio y no me gusta. El voto a Mauro es por estrategia, sé que lo van a nominar”.

Florencia: 2 para Darío “Lo veo apagado y lo escuché decir que quiere irse. Uno sabe a dónde se mete” y 1 para Mauro “El segundo voto es para Mauro porque sé que va a quedar nominado”.

Martín: -Nominación espontánea- 3 para Florencia “Puedo asegurar a dos personas en la placa y la razón de Florencia es por estrategia, en la última placa salió por la mitad" y 2 para Mauro “Lo de Mauro es parecido, no porque haya salido a mitad de la placa, pero tuvo un problema en cuestión y estaría bueno ver cómo le va”.

Darío: 2 para Martín y 1 para Bautista “Quedamos pocos y es estrategia. Quiero ver a estos chicos en placa”.

Zoe: 2 para Mauro y 1 para Emmanuel “Me parece que es un duelo interesante para la placa, hay pica entre ellos dos y quiero ver qué pasa además porque Furia está adentro” explicó la líder de la semana y ganadora del auto 0km.

Emmanuel: 2 para Mauro “No me gustan sus chistes, cómo es conmigo y Juliana. No nos llevamos bien y quiero que se vaya” y 1 para Florencia “Me fulminó y lo mismo”.

Mauricio: 2 para Martín y 1 para Emmanuel “Supongo que va a quedar nominado, viendo cómo puede votar cada uno y con un optimismo terrible porque me veo adentro, puede entrar él en placa y no yo. También Emmanuel, además de que nuestra relación no es la mejor”.