Furia volvió a mentir sobre su salud para obtener un beneficio

Tras un pedido de la producción, la participante doble de riesgo armó un plan junto al concursante uruguayo, y juntos llevaron a cabo una estrategia que obligó a sus compañeros a meterse con ellos a la pileta durante la noche.

"Me avisaron en el confesionario que el estudio que me había dado bien, ahora salió mal. Se me ocurrió que vengan todos acá al agua porque tengo que abandonar la casa", lanzó Scaglione, instando a todos a unirse a una falsa despedida.

Es importante recordar que, hace apenas dos semanas, a Furia le diagnosticaron leucemia, con lo cual su "broma" pegó fuerte entre sus compañeros. "¡Basta, basta! ¿Es una misión?", preguntaron, visiblemente preocupados por la salud de su compañera.

Ante la incredulidad general, la concursante mantuvo su engaño: "No, es posta. En lugar de estar llorando, me estoy cag... de risa. Le pongo onda", afirmó, generando confusión entre los jugadores.

rafHbXKT-34105380.mp4

Sorpresa en Gran Hermano: la severa sanción contra Furia

Gran Hermano vivió este domingo un nuevo escándalo, protagonizado por Furia y Mauro, por lo que hubo sanciones muy importantes de cara al resto de juego.

“Yo no voy a involucrarme en sus conflictos, salvo que intente resolverlos cruzando ciertos límites. Saben que cuentan con absoluta libertad para decir y hacer lo que deseen. En mi casa no hay censura de ningún tipo. Lo que sucedió hoy con relación al conflicto de Juliana y Mauro, significa para mí una gravísima falta”, advirtió la voz de Gran Hermano.

En este marco, consideró el “Big” que “hay situaciones en donde una advertencia no alcanza” y anunció: “Por eso, Juliana va a recaer sobre vos una severa sanción. Desde este momento hasta el final de tu estadía en la casa, vas a estar siempre nominada”.