Internaron a Fran Mariano, otro paciente de Aníbal Lotocki

En diálogo con Mitre Live, el exparticipante de Cuestión de Peso contó cómo su situación actual: “Estoy mal y triste de nuevo, pensé que lo del pie estaba resuelto y tuve una recaída muy grande, yo sentía dolor, fui a ver a mi cirujano actual, Daniel Feliz, y vio mi úlcera y me dijo que tenía que volver al hospital porque el virus no murió del todo, el virus que se formó por esa sustancia glucosa que tenía”.

“Me mandaron al hospital Modelo de Caseros, ahora va a venir mi hermana a llevarse todos los objetos de valor, la verdad es que la estoy pasando mal y esto es de nunca acabar, yo no tengo respirador ni me falla la cabeza pero tengo rota el alma, no puede ser que con 33 años no pueda vivir la vida que quiero”, agregó.

Mariano -que se sometió a varias intervenciones con la finalidad de parecerse a Ricky Martin- se lamentó porque no puede llevar una vida normal: "Yo tenía un pasaje para irme a Jujuy y no voy a poder viajar por este pie, no me quiero poner en lugar de víctima pero yo te puedo asegurar que él que las hace las paga, este tipo la va a pagar”.

fran-marianojpg.jpg El ex Cuestión de Peso, Fran Mariano, tuvo que ser atendido de urgencia.

A comienzos de mes, el joven había usado sus redes sociales para contar que era probable que debieran amputarle un pie. “Tengo miedo. De un día para el otro se me hizo una úlcera en el pie y en siete días se me puso todo feo. Estoy internado en el Hospital Arcade de San Miguel. Escuché a los médicos que me tienen que amputar el pie. Me muero de miedo, les juro. No entiendo cómo puede estar pasando esto”, posteó.

Virginia Gallardo se quebró al hablar de Silvina Luna

La modelo y vedette Virginia Gallardo usó su espacio en el programa Socios del espectáculo, donde trabaja como panelista, para referirse a la complicada situación de salud que atraviesa Silvina Luna.

“Me hace mal hablar de este tema. Es claro que no superamos esto. Todas entramos en alarma, horas hablando por teléfono con el médico. Llegar a este punto y volver a verlo en televisión es terrible”, comenzó Gallardo tras la aparición de Lotocki en Telenoche (El Trece).

“Pasé dos mediaciones. Siempre seguí mi vida adelante. Convivo con el dolor desde hace 15 años y él lo sabe. Que se haga cargo de lo que hizo y que reconozca. ¿Qué pasa con la Justicia?”, se quejó Virginia, que no entiende cómo puede seguir operando si ya fue condenado a 4 años de prisión y 5 años de inhabilitación.

La bailarina aclaró que sólo hablaría en su programa porque le hace muy mal seguir opinando sobre el tema: “Es desgastante. Yo elegí sanidad mental. Se maneja con un cinismo total. Yo lloraba del dolor. A los tres meses de la cirugía comencé con las complicaciones porque es un cuerpo extraño, es un cemento que ingresa a tu cuerpo. En mi caso no migró, pero mi solución es sacar el glúteo. Yo también tuve granulomas”.

“Cuanto más entreno, más me duele. Mi solución es hacer nada. Así como estoy hoy, lo mejor es nada y rezar al cielo que continúe así de por vida. Me enoja que son cuatro años de condena contra una vida de calvario”, concluyó.