Intimidaron a Anabela Ascar por la herencia de Ricardo García

"Estoy muy mal. No hace siete días que murió Héctor Ricardo García, con quien conviví 22 años, y me agarran un hombre mientras yo paseaba mis perros y me dice ‘¿no sabés quien soy?’. Le digo no. ‘Soy el yerno de García’, me dice. ‘Ah, el marido de la hija. Bueno, menos mal que apareciste porque yo quería hablar con ustedes de la mejor manera porque, obviamente, hay derechos herenciales’", comenzó diciendo Anabela.

Al instante, según contó Anabela, el hombre le dijo que le presentaba a su escribano y a otra persona más. "Me empezaron a decir que querían entrar a mi casa porque querían hacer un inventario y me preguntaron qué tenía para avalar que vivía ahí (con García). Y les dije que tengo una unión convivencial ante escribano público", explicó.

"¡Es mi domicilio! ¿Cómo van a querer entrar? Aparte me agarran sin abogados, mientras paseo a mis perros", se indignó. A lo que el supuesto yerno de Harcía respondió: "No, no, nosotros venimos a constatar... queríamos entrar para hacer un inventario’, me dijeron a lo que les respondí que si entraban hacía una denuncia por usurpación de propiedad", contó Anabela. Se viene una guerra por la herencia que promete ser dura. Aparentemente quieren echar a Anabela de su casa.

