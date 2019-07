Thelma Fardin y Fernando Burlando se cruzaron por Juan Darthés

En el ciclo de Pamela a la Tarde (América) se dio el cruce en tiempos distintos, sin que ambos pudieran entablar una nota juntos. Sin filtro, el abogado mediático le contestó a Fardin: "Yo no arranqué el juego mediático ni siquiera encendí los motores. La situación que ganó en los medios fue cuando Fardin en un spot publicitario, hecho por una agencia, salió con la denuncia".

Thelma Fardín - Juan Darthés

Sobre el estado de la causa judicial iniciada en el lugar del hecho, en Nicaragua en 2009 en una gira con Patito Feo, las dos partes coincidieron que la situación institucional de Nicaragua "es complicada" pero así y todo los dos afirmaron que se trabaja en la causa. Burlando señaló que "si Darthés no viajó a Nicaragua es porque todavía no hizo falta y tampoco tiene notificación de la justicia de Nicaragua".

Fardin aprovechó la nota de Pamela David para "pegarle" al abogado: "Su estrategia es revictimizar a la víctima y culparla de romper una familia. Yo fui a la justicia y sé a lo que me enfrento. Yo sé qué clase de persona es Darthés porque lo padecí". Fardin insistió que no le sorprende la lista de mujeres que denunciaron a Darthés: "Es unánime, casi toda las mujeres que trabajaron con él tuvieron problemas. A Romina Gaetani no la conozco y yo la entiendo porque viví la violencia en su máxima expresión".

El propio Burlando le confirmó a Pamela que Romina Gaetani podría sumarse a las dos querellas penales que le entabló Darthés a Anita Coacci y a Natalia Juncos a quienes, también, en paralelo las demandó por "daños y perjuicios". El letrado no pudo argumentar con solidez el faltazo por tercera vez consecutiva a la audiencia de conciliación con Anita Coacci, la última fue el jueves: "Se suspendió la audiencia" y agregó que "no evalúo la posibilidad de desestimar la causa", tal como lo pide la abogada de Anita Coacci, Raquel Hermida.

Al respecto, Fardin se animó a dar su posición: "Acá hay una falla grave de la justicia porque Anita no puede denunciar la violencia de género que padeció porque prescribió por el tiempo transcurrido y, en cambio, él puede denunciarla y encima cuando lo requiere la justicia no se presenta. Acá se nota como nunca que la justicia no le da un paraguas a la mujer para que denuncie". A lo que Raquel Hermida, abogada de Anita Coacci, envió un mensaje al ciclo aludiendo que tras la denuncia de Darthés a su cliente "bajaron notablemente las mujeres que estaban dispuestas a presentar una denuncia contra el hombre agresor".

