Ivana Nadal: escándalo por sus dichos sobre el Covid-19

"Hoy tengo un día distinto. Tuve que hacerme el PCR porque mañana viajo a Estados Unidos. No, no es la primera vez que me lo hago. Pero sí es la primera vez que lloro cuando dejan de invadir mi cuerpo por imposición médica, social y protocolar. Estoy harta. Juro que hace mucho que no estoy tan triste", expresó a través de su cuenta de Instagram.

nadal-captura-1.jpg Ivana Nadal y un nuevo escándalo por sus dichos sobre el Covid-19

"Esto tiene que parar. Por favor no bajemos los brazos. Sigamos alzando la voz en pedido de recuperar nuestros derechos. Mi cuerpo es mío, mi vida es mía. Soy responsable de mi salud y bienestar, tanto mental como corporal. Esto no nos está haciendo bien. Tenemos que dejar de obedecer y escuchar nuestra voz interior. Si te hace bien usar tapabocas, si te hace bien vacunarte, si te hace bien vivir perseguido y con miedo, hacelo. Pero por favor pido respeto para quienes no estamos de acuerdo y necesitamos valer nuestra libertad de elegir poder respirar aire puro", agregó contundente.

Luego, la modelo e influencer con más de 2,7 millones de seguidores, insistió en no respetar las medidas de restricción impuestas para frenar la circulación del virus del coronavirus, para luego llevar su planteo a un lugar aun más peligroso, ya que afirmó que los asintomáticos no contagian: "No tengo ningún síntoma, por ende no contagio. Los asintomáticos no contagian. Te entiendo, yo también creí que sí y estuve más de 7 meses con miedo creyéndome parte de la responsabilidad de esta mentira. Quizás no te enteraste que está demostrado que no. Ahora, si te hace sentir más seguro creer en los medios masivos y las locuras que dicen. Hacelo".

nadal-captura-2.jpg

nadal-captura-4.jpg