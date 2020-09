Hace días, la influencer se sometió a una cirugía para achicarse sus implantes mamarios. "El doctor encontró que tenía una contractura capsular. Eso hacía que las prótesis se me desplazaran hacia las axilas generándome dolor. Hace horas que me operé y ya no lo siento. Estoy medicada, pero ya no siento ese dolor. Estoy muy feliz y agradecida", había comentado la influencer en un video.

Este lunes, Ivana volvió a postear fotos en su cuenta de Instagram, luciendo el resultado de la intervención. "Ojitos encandilados por el sol, doble corpi para cuidar a las bebés nuevas y MUCHAS ganas de VIVIR", manifestó en un posteo con tres imágenes.

Nadal había explicado hace unos días que se había operado cuando tenía 18 años y que tras pensarlo unos años, volvió a reducir senos: "Es una cuestión personal. Cada uno es dueño de su cuerpo y de su vida, y la verdad es que entre los cambios físicos y las malas decisiones de mi cirujano de aquel entonces, creo que es el momento de hacerlo", aseguró.