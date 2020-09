Vero Lozano y la cuarentena con el Corcho Rodríguez: "Vivimos separados"

“La cuarentena me pinchó la libido. Nuestro promedio sexual es uno cada diez días. Ahora vivimos separados: cada uno duerme en su cuarto", contó la conductora en una entrevista con Luis Bremer y Tatiana Shapiro.

Verónica lleva doce años en pareja, y explicó que empezaron a dormir de esta manera cuando hubo casos de coronavirus en su programa.

Vero Lozano, en cuarentena

“Es una buena decisión post pandemia. Estoy con mi compu, veo las series que quiero ver, él ve lo que quiere ver. Creo que de esta pandemia se pueden sacar cosas interesantes”.

Además, contó que lo que más padece de Rodríguez es su obsesión por el orden: “Corcho es muy intenso empieza a cambiar los muebles de lugar, es perfeccionista, se pone intenso con las cosas”.

Y agregó: “Un montón de veces pensé en dejar a mi familia. Ni las parejas, ni las casas, ni los ‘hijes’ se hicieron para ser curtidos tanto tiempo me parece, es un montón”.

En relación a Antonia (11), la hija que tienen en común, Vero aseguró que por momentos se ve sobrepasada por las clases por Zoom y las tareas. “Siempre me dice: ‘te creés que te las sabés todas. Sos pesada, sos intensa’. Me bardea”, afirmó.

También hizo referencia a cómo maneja el vínculo con una preadolescente en un contexto tan particular: “Lo hago como puedo. A veces pienso que soy una buena mamá y que lo estoy haciendo bien y otros días, siento que soy un desastre. Me gusta que ella se exprese y que saque todo lo que tenga que decir. A veces no sabés qué responder, hasta dónde contener y hasta dónde es un capricho…”.