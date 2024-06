Jacobo Winograd: "Tengo miedo de morirme"

Según detalló en diálogo con Socios del Espectáculo (Eltrece), como consecuencia de su artrosis severa, el próximo lunes deberá operarse la cadera izquierda.

Sin embargo, el mediático contó las dificultades que tuvo con su prepaga para conseguir la prótesis que necesitaba. En ese sentido, Winograd aseguró que fue gracias a un amigo que logró obtenerla.

“La prepaga, que no me cubre, no me cubría, tenía problemas. Roberto, un amigo, me prestó una plata para pagar la prótesis, que cuesta mucho, no voy a decir la cantidad, pero muy cara. La prepaga me quería dar una nacional y no me cubría nada”, detalló sobre la prótesis importada que adquirió para poder hacerse la cirugía.

A pesar de que debe operarse para poder caminar, se sinceró sobre su mayor temor. “Le tengo miedo a la muerte, le tengo mucho miedo a la operación, estoy muy nervioso con el quirófano, lo reconozco. Pero yo (miedo) a la muerte (no le tuve) nunca, ahora sí le tengo miedo por mi hija, más que nada, porque no la voy a ver más”, confesó Winograd.

“Y ahora, cuando me voy a operar me digo ‘¿me despertaré, no me despertaré?’. La verdad que vengo con dos días mal. Me cuesta dormirme y tengo miedo”, remarcó el mediático sobre su miedo por la cirugía que tendrá lugar el lunes.