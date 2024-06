Una exparticipante de Gran Hermano reveló que tiene esposo y novias al mismo tiempo

K6IBKXNWRRBY5B2B5TXEKFIN5Q.jpg

Si bien está en pareja y casada con el artista José Cicala desde hace 15 años, fue durante una entrevista que brindó al ciclo Ovejas Negras, de la plataforma Avanza producciones, que la ex hermanita confesó que también le gustan las mujeres e incluso que mantuvo una relación en paralelo a su matrimonio.

“Yo cometí el error de ponerme de novia con una mujer fem. Increíble, ella era mucha más traba que yo, y fue una locura. Duramos un año y medio, conocí a su mamá, a su papá e íbamos a comer los domingos”, comentó del noviazgo que tuvo paralelo a la relación con su marido.

Entonces, los conductores del streaming la interrumpieron sorprendidos para preguntarle qué opinaba su pareja del vínculo extramatrimonial: “¿Y tu marido en qué parte estaba?”.

“Él es un capo, me cuidaba a la nena”, y luego agregó: “A mi vieja no le gusta que a mí me gusten las mujeres, entonces él me hacía la gamba para que yo salga tranquila con mi novia. Ese tipo de relación tenemos”.

Por el contrario, su esposo solo está con ella al tiempo que acepta que la actriz pueda tener vínculos con mujeres en paralelo. Como si fuera poco, Griselda contó: “Tuve una cita con un chico trans y no hubo match porque me gustan las chicas. Me gustan las chongas, la vagina”.