Jennifer López y un desnudo total en Instagram

La foto de Jennifer Lópezfue para adelantar el video de la canción "In The Morning”, un tema que fusiona el disco y el R&B mientras le reclama a una pareja que no esté presente para compartir los desayunos.

La “Diva del Bronx” aparece como Dios la trajo al mundo, pero posando cuidadosamente de costado, sin que se puedan ver sus partes íntimas.

La producción fotográfica estuvo a cargo de Mert Alas y Marcus Piggott, y logró que la publicación en Instagram tenga miles de likes y de comentarios de toda índole.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jennifer Lopez (@jlo)

Por su parte, “Marry Me”, una comedia romántica que Jennifer López protagoniza con Owen Wilson y Maluma pospuso por varios meses su estreno y llegará a las salas argentinas el 13 de mayodel año que viene.

Jennifer López regresa al cine junto al cantante colombiano con una historia en la que ambas estrellas interpretan a una exitosa pareja de artistas.

Ambos rompen su relación horas antes de contraer matrimonio ante miles de seguidores y tras haber lanzado una canción sobre el enlace.