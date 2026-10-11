Según trascendió, la modelo de 41 años se instaló en la suite presidencial del centro médico para recibir a su hijo. El nacimiento llega en una etapa marcada por su decisión de mantener un perfil bajo y alejarse de la exposición pública.

Cirio había confirmado su embarazo en abril de este año, cuando contó que la noticia tomó por sorpresa tanto a ella como a Trombino, ya que no estaban buscando tener un hijo en ese momento.

"Obviamente, nos tomó por sorpresa porque no estábamos buscando, pero a la vez nos puso muy feliz la noticia a los dos", había relatado durante una entrevista con Desayuno Americano, por América TV.

En aquella oportunidad, explicó que comenzó a experimentar náuseas y un cansancio inusual, síntomas que la llevaron a realizarse estudios médicos y descubrir que estaba embarazada.

Una nueva historia de amor

La relación entre Cirio y Trombino comenzó en agosto de 2025, cuando se conocieron a través de amigos en común. Desde entonces, ambos decidieron mantener su vínculo lejos de las cámaras y las redes sociales.

El empresario, de 35 años, está vinculado al sector alimenticio y es fundador y director de OLTI Supermercado Mayorista, una firma familiar que inició sus actividades en 2005 en Guernica, provincia de Buenos Aires.

A diferencia de las anteriores parejas de la conductora, Trombino mantiene un perfil reservado y alejado del ambiente del espectáculo.

"Tratamos de mantenerlo en nuestra intimidad porque así vengo llevando mi vida ya hace un tiempo largo y me hizo bien. Fue lo que me ayudó a reconstruirme", había explicado Cirio sobre su decisión de preservar la relación.

La llegada de Kimi representa una nueva etapa para la modelo, que ya era madre de Chloé, fruto de su anterior matrimonio con Martín Insaurralde.

Tras varios meses de discreción y alejada de las redes sociales, Cirio vuelve a ser noticia por un acontecimiento familiar, mientras comienza una nueva experiencia de maternidad junto a Nicolás Trombino.