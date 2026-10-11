Jesica CIrio dio a luz este domingo en el Sanatorio Otamendi. El bebé nació por cesárea, pesó tres kilos y es fruto de su relación con el empresario Nicolás Trombino.
Jesica Cirio atraviesa un momento muy especial en su vida personal. La modelo y conductora se convirtió este domingo 11 de octubre en mamá por segunda vez, tras el nacimiento de Kimi, su primer hijo junto al empresario Nicolás Trombino, con quien mantiene una relación desde mediados de 2025.
La noticia fue dada a conocer por el periodista Ángel de Brito, quien utilizó su cuenta de X para confirmar la llegada del bebé y revelar algunos detalles del parto, que se produjo durante las primeras horas de la jornada en el Sanatorio Otamendi, de la Ciudad de Buenos Aires.
"Jésica Cirio fue mamá esta mañana. Por cesárea. El bebé pesó 3 kilos", escribió el conductor de LAM, junto a una fotografía de la pareja.
Según trascendió, la modelo de 41 años se instaló en la suite presidencial del centro médico para recibir a su hijo. El nacimiento llega en una etapa marcada por su decisión de mantener un perfil bajo y alejarse de la exposición pública.
Cirio había confirmado su embarazo en abril de este año, cuando contó que la noticia tomó por sorpresa tanto a ella como a Trombino, ya que no estaban buscando tener un hijo en ese momento.
"Obviamente, nos tomó por sorpresa porque no estábamos buscando, pero a la vez nos puso muy feliz la noticia a los dos", había relatado durante una entrevista con Desayuno Americano, por América TV.
En aquella oportunidad, explicó que comenzó a experimentar náuseas y un cansancio inusual, síntomas que la llevaron a realizarse estudios médicos y descubrir que estaba embarazada.
La relación entre Cirio y Trombino comenzó en agosto de 2025, cuando se conocieron a través de amigos en común. Desde entonces, ambos decidieron mantener su vínculo lejos de las cámaras y las redes sociales.
El empresario, de 35 años, está vinculado al sector alimenticio y es fundador y director de OLTI Supermercado Mayorista, una firma familiar que inició sus actividades en 2005 en Guernica, provincia de Buenos Aires.
A diferencia de las anteriores parejas de la conductora, Trombino mantiene un perfil reservado y alejado del ambiente del espectáculo.
"Tratamos de mantenerlo en nuestra intimidad porque así vengo llevando mi vida ya hace un tiempo largo y me hizo bien. Fue lo que me ayudó a reconstruirme", había explicado Cirio sobre su decisión de preservar la relación.
La llegada de Kimi representa una nueva etapa para la modelo, que ya era madre de Chloé, fruto de su anterior matrimonio con Martín Insaurralde.
Tras varios meses de discreción y alejada de las redes sociales, Cirio vuelve a ser noticia por un acontecimiento familiar, mientras comienza una nueva experiencia de maternidad junto a Nicolás Trombino.
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