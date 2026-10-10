La influencer compartió mensajes románticos con el exdiputado desde Madrid y cuestionó la restricción que, según afirmó, le impide verlo en la Argentina.
Candela Arizaga aseguró que tiene ganas de casarse con Facundo Moyano, con quien se encuentra en Madrid, y volvió a expresar públicamente su vínculo con el exdiputado. La declaración se conoce mientras el dirigente gremial está imputado en una causa por presunta violencia de género y privación ilegítima de la libertad, en la que también rige una restricción perimetral de acercamiento.
La influencer respondió a una consulta de la periodista Sofía Úbeda a través de Instagram, quien le preguntó si quería casarse. “Con él, TODO”, contestó Arizaga, en una respuesta que hizo alusión directa a su relación con el exdiputado nacional.
La publicación llegó a pocos días de cumplirse un mes del episodio ocurrido en el barrio porteño de Belgrano que terminó con Moyano detenido. Desde Madrid, Arizaga volvió a mostrarse públicamente junto a su pareja, lejos de las restricciones que, según su versión, condicionan el vínculo en Buenos Aires.
Este jueves, ambos compartieron imágenes juntos en sus redes sociales. Moyano acompañó una de las publicaciones con la frase: “Antes roto que doblarme, antes muero que dejarte”, mientras que Arizaga le respondió con una dedicatoria afectuosa: “Qué hombre hermoso que tengo, te amo mucho, Theriancito”.
La influencer también publicó un video en sus historias que recopiló distintos momentos compartidos con Moyano. Las imágenes, según mostró en sus redes, reflejan una relación que mantienen desde hace varios meses.
Además de los mensajes románticos, Arizaga realizó un descargo en el que cuestionó la situación judicial y manifestó su malestar por no poder encontrarse con su pareja en la Argentina. “Hace 2 meses tengo prohibido ver a mi novio en mi país. Hablan de tal denuncia la cual nunca existió. De 20 testigos, uno solo dijo que yo manifesté que hubo violencia”, escribió.
En el mismo mensaje, la influencer pidió que quienes la critican se informen sobre el caso antes de opinar. “No se lo deseo a nadie, así que los que me van a criticar pónganse a investigar un poco de la situación”, expresó al cerrar su posteo.
Mientras tanto, la pareja continúa compartiendo contenido desde Madrid y manifestando públicamente su intención de seguir adelante con la relación. Las declaraciones de Arizaga se producen en paralelo a la causa judicial que involucra a Moyano, en la que las acusaciones mencionadas permanecen bajo investigación.