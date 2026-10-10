La influencer también publicó un video en sus historias que recopiló distintos momentos compartidos con Moyano. Las imágenes, según mostró en sus redes, reflejan una relación que mantienen desde hace varios meses.

Se descartó el supuesto encuentro entre Arizaga y Moyano en un hotel del centro porteño.

Además de los mensajes románticos, Arizaga realizó un descargo en el que cuestionó la situación judicial y manifestó su malestar por no poder encontrarse con su pareja en la Argentina. “Hace 2 meses tengo prohibido ver a mi novio en mi país. Hablan de tal denuncia la cual nunca existió. De 20 testigos, uno solo dijo que yo manifesté que hubo violencia”, escribió.

En el mismo mensaje, la influencer pidió que quienes la critican se informen sobre el caso antes de opinar. “No se lo deseo a nadie, así que los que me van a criticar pónganse a investigar un poco de la situación”, expresó al cerrar su posteo.

Mientras tanto, la pareja continúa compartiendo contenido desde Madrid y manifestando públicamente su intención de seguir adelante con la relación. Las declaraciones de Arizaga se producen en paralelo a la causa judicial que involucra a Moyano, en la que las acusaciones mencionadas permanecen bajo investigación.