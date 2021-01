Jey Mammon: "No evalúan tu canto sino el juego televisivo"

Alguien diría "chocolate por la noticia". Pero lo cierto es que, tras su renuncia manifestó que se dio "cuenta de que no te evalúan cómo cantás y fue tarde" y recordó que le "pasó que cuando me tiraban que desafinaba, hubo un par de programas que engrané feo y después me di cuenta cómo era el juego del Cantando".

ADEMÁS:

Lali Espósito quedó varada horas en una ruta de Madrid

Teatro: Estrenó "Te quiero, sos perfecto, cambiá"

En esa línea agregó: "Es un juego, no es que te evalúan cómo cantás, y cuando le encontré la vuelta ya era tarde. Me hubiera gustado seguir algo más", aseveró.

Al mismo tiempo que se refirió a los enojos que Gladys La Bomba Tucumanatuvo a lo largo del certamen, dado que también insistía en que no se evaluaba por la forma en la que cantaba.

"Si bien hay alguien que puede cantar mejor o peor, Gladys tiene una trayectoria, y debe ser jodido que le digan que desafina. Por más que uno diga que no le molesta, el ego lo tenemos todos", completó.