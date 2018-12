Jimena Barón cara a cara con la Chipi: "Tiene cola de paja"

Durante la tarde, la integrante del BAR se encargó de deslizar un acuerdo entre Baron y Flor Peña, jurado del show, que le aseguraba a la participante llegar a la final. Al parecer la respuesta vía twitter no fue suficiente y la madre de Momo le dijo todo lo que pensaba en la cara a la pareja de Dady Brieva.

"Cuando mienten con algo que me perjudica, la verdad es que me sale contestar. Me da bronca. Y me parece un juego sucio porque me la encuentro y mira al piso para no saludarme. Me parece que tiene cola de paja. No comprendo esa actitud", dijo eufórica Barón.

Segundos después, la Chipi trató de apaciguar la situación. Pero su descargo no fue suficiente, y Barón la desmintió con contundencia: "Yo me fumo que las dos del Colón me digan que soy un queso… Pero cuando miente y me pueden perjudicar con algo del afuera, no me cabe. Y te cruzo y mirás al piso". Mirá el video.

Video la chipi - Jimena Barón

