La divertida chicana de Jimena Barón a una acusación de la Chipi

Esta acusación no tardó en llegar a Jimena Barón, quien no dejó pasar el comentario y le respondió ácidamente a través de su cuenta de Twitter.

"Cállese señora. Deje de mentir. Y si va a hablar de mí, mínimo salude cuando me cruza, no se haga la que no me ve que tengo el qlo más grande que un termotanque, es físicamente imposible", publicó. Embed

- tweet de jimena Cállese señora. Deje de mentir. Y si va a hablar de mí, mínimo salude cuando me cruza, no se haga la que no me ve que tengo el qlo más grande que un termotanque, es físicamente imposible. — Jimena Baron (@baronjimena) 18 de diciembre de 2018

Seguramente, esta noche, ambas tendrán un cruce televisivo en Showmatch en una gala en la que la madre de Momo se disputará un lugar en la final ante Mery del Cerro. Las dos vienen con la lengua afilada.

