Luego de compartir la noticia sobre su separación de Mauro Caiazza, tras un año de amor, Jimena Barón le imprimió su característico humor a su flamante etapa de flamante soltería.

Ahora, luego del éxito que tuvo en su presentación en Ciudad Emergente, la cantante mostró el lado B de la fama desde su casa: "Bienvenidos a la verdad de la estrella pop. ¿Qué es lo que pasa después del show? ¿Qué es lo que cena la estrella pop cuando llega a su casa y no hay nada? La estrella pop tiene viandas y cenará un arroz con un queso fundido en el 1923", comenzó diciendo mientras acercaba la comida a la cámara donde dejó caer todo sin querer.

"La estrella pop ya no tiene amigos, ni familiares debido al exceso de trabajo", agregó, mostrando que su momento de relax se llevó a cabo sin nadie alrededor, ni siquiera su hijo Momo (a quien tuvo con Daniel Osvaldo).

Por último, Jimena reveló cuánto tiempo lleva sin tener sexo: "No la pongo tampoco, hace un mes y medio, desde que me separé", en referencia a Caiazza, con quien no sale más desde fines de agosto.