Jimena Barón liquidó a Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo en su show

Antes de cantar “La Araña”, otro de sus hits, en el show del martes por la noche, las luces del teatro se apagaron quedando así solo la iluminación de la pantalla en la que se leyó la introducción al tema, contado en primera persona por la propia artista.

“Una muy buena amiga. Éramos vecinas. Fue su idea”, dijo la cantante y no hizo falta más para que sus fans se dieran cuenta de que canción venía.

"Ella me protegió, me cuidó, ella sabía todo de mí”, siguió la artista, según las imágenes que grabó uno de los presentes y que la producción de LAM publicó en las redes sociales del programa que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América.

FybZ3iAX0AMpg4t.jpg Jimena Barón en vivo.

“Un día me mintió y me rompió el corazón. Nunca pude perdonarla. Nunca”, agregó Jimena entre sus silencios y la euforia del público. Hasta que apareció en la pantalla, y ella lo replicó en el micrófono, una fuerte frase sobre su vínculo con Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo: “Porque las buenas amigas no se cogen a los maridos de sus amigas”.

“Es uno de los días más felices de mi vida y, honestamente, había pensado que ya se me había terminado esto. Gracias de corazón”, dijo la cantante y actriz, quien también interpretó “La Araña”, el tema que compuso tras la traición de su amiga, Gianinna Maradona, que hoy está en pareja con su ex y padre de su hijo Morrison, Daniel Osvaldo.

Antes de comenzar su gira, Jimena Barón había contado en sus redes sociales la historia detrás de “La Araña”.

https://twitter.com/elejercitodelam/status/1668956402159689729 Buen día. Palazo para Gianinna Maradona de la cobra.

El final es letal. #LAM pic.twitter.com/0ioci9SnU9 — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) June 14, 2023

La emoción de subir con Momo al escenario

El momento más emotivo del show fue cuando su hijo Momo ingresó al escenario con un casco en la cabeza (como en la película “Wonder”) para que su mamá le cantara “Mi felicidad” y se fundieran en un abrazo.

Sobre el final del show, Jimena le dedicó unas palabras a su público: "Les quiero agradecer muchísimo. Hace cuatro años que hacíamos acá un show de La Cobra, que no sabíamos que iba a ser el último. Es muy fuerte para mí. Por eso pedí que la vuelta con Mala Sangre sea en el Ópera porque acá quedamos, sin saber que no íbamos volver por la pandemia y por la vida".

"Este disco me llevó mucho tiempo. Yo también esperé cuatro años por esto. Y les agradezco muchísimo porque es un disco con el que di un volantazo grande musicalmente. Me fui muy fiel a mí misma. Yo tenía muchas ganas de hacer esto y de traer ahora esto al escenario, que es un show diferente, con historias, con hombres, con estos fantasmas de mi vida que me hacen la mujer que soy hoy", siguió.

"Y si yo les puedo decir que se animen y que nunca duden en ser honestos y fieles con ustedes primero que lo hagan siempre… Yo, sobre todo, siempre voy a tener un cariño especial por las mujeres, por las mujeres solas, con chicos. Somos invencibles. Somos realmente invencibles. Me lo dijo Momo y me lo tatué. Así lo creo y así voy por la vida", finalizó la artista.