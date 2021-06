Jimena Barón lució un look explosivo en Instagram

En esta oportunidad, la miembro del jurado del ciclo de El Trece mostró su look para encarar la noche en un video y generó todo tipo de comentarios.

jimena baron.mp4 Jimena Barón, a full en las redes.

En las fotos que compartió en Instagram, se puede ver a Jimena Barón luciendo un micro top con brillos, un pantalón oxford rojo y unos guantes en el mismo tono.

El posteo tuvo más de 200 mil likes de su legión de fieles seguidores, que está a punto de superar ya los 6 millones.

“Saliste de una cajita musical”, le comentó Carla Peterson, con mucha onda.

“Uff, preciosa”, se despachó Gabriela Sari con su comentario en las redes sociales.

Mientras que una seguidora reparó un detalle del pantalón: “El pantalón es asi o no llegaron a terminarlo? (Lo digo porque de un lado es más ancha la terminación del hilo)”.

Jimena Barón luego compartió otro look en sus redes, donde luce un top negro y un pantalón en animal print.

Esta publicación también fue un furor y orilló los 90 mil likes, al margen de acumular un tendal de comentarios.

Jimena Barón es parte de “La Academia”, la nueva versión de “ShowMatch”, que se irrumpe en pantalla en El Trece, con la conducción de Marcelo Tinelli.

En esta oportunidad, Jimena Barón está en el jurado junto a Ángel De Brito, Hernán Piquín y Carolina "Pampita" Ardohain.

Tras la fallida convivencia y apuesta sentimental con Daniel Osvaldo, el padre de su hijo Morrison, Jimena Barón se confesó hace unos días con total honestidad y desparpajo sobre las características de su relación con el ex Huracán, Boca y Banfield.

"No entiendo por qué soy tan pelotuda, básicamente. La verdad es que no lo entiendo muy bien. Sí me justifico un poco con la pandemia, la maldita pandemia y el encierro. Yo le agradezco mucho a mi carrera, pero vivo en un departamento pequeño que recién ahora pude comprar. Y bueno, apareció él con la casa grande, la huerta ¡y él!", respondió Jimena Barón ante la requisitoria del periodista Ángel de Brito.