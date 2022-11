Jimena Barón, en problemas por las cenizas de su padre

Jorge Augusto Pérez Guevara, el papá de la artista (que se llama realmente Jimena Valentina Pérez Guevara) falleció en 2014, a los 54 años, debido al EPOC.

"No hiero sensibilidades si pregunto ¿qué hace uno con las cenizas de un ser querido? Estoy tan perdida con el asunto PADRE/CENIZAS que no pude ni hacer el trámite aún", escribió Jimena Barón en su cuenta de Twitter.

Con su chispa habitual, agregó: "Con respecto a las cenizas de padre, el muy culia... me dijo 'hacé lo que quieras, yo ya voy a estar re muerto. Me parece una bolud..'.. Tenerlas en casa me da miedo, onda espíritus, ruidos, todo eso. Y ponerlas en una planta, siento que quedo ATADA a la planta onda la planta ES MI PAPÁ. Qué responsabilidad".

https://twitter.com/baronjimena/status/1591096574616440833

De inmediato, muchos de sus seguidores le sugirieron a la cantante que lleve las cenizas de su padre a algún lugar que él haya amado y que las esparza ahí, para tener un buen recuerdo de él.

"Llevalas a un lugar lindo que le gustaba a tu papá. Donde pueda estar libre y a la vez lo puedan visitar todos ahí", "Llevalo y esparcilo en el lugar que más le gustaba y mientras lo tiras se lo decís de una ... 'sino te gusta te jodes por no decidir cuando estabas vivo'", fueron algunos de los mensajes que recibió la artista.

Ahora resta saber si tomará en cuenta los consejos de sus seguidores en Twitter y continuará con su dilema.

“La Araña” y con dedicatoria

"¿Y quién iba a pensar? ¿Quién iba a imaginar? Que fue al final mi amiga la que -tanto me quería- me engañaba. Yo confiándole tanto dolor. ¿Y quién iba a pensar? ¿Quién iba a imaginar? Que había otra razón. Por la que ella me pedía que lo dejara. Yo lloraba y ella lo robó", dice el estribillo de La araña, el último tema de Jimena Barón. Y con los antecedentes de la actriz y cantante, que suele componer basándose en sus experiencias, una duda se instaló entre sus fanáticos: ¿Está dedicada a Gianinna Maradona por su relación con Daniel Osvaldo?

Luego de días de especulaciones, "La Cobra" confirmó lo que muchos ya daban por sentado. "La canción salió en un momento de mucho dolor y enojo. Tiene una parte linda y otra donde hablo de traición. Estuve mal mucho tiempo. Esto, si sale, es porque estoy planteada desde otro lugar", explicó en diálogo con LAM.

Aunque no dio nombres, recordó una entrevista en la que hizo mención al romance entre Gianinna y Osvaldo: "El único momento en el que hablé del tema fue con Ángel (de Brito), y dije hasta ahí. Fue difícil para mí, después cuando la hice canción es porque hubo un trabajo en el medio, hice terapia. Era un tema muy importante y muy pesado".