Jimena Barón reapareció en las redes y habló sobre su problema de salud

"Iba a esperar a estar bien para aparecer, pero no. Tengo una gripe que pensé que los que habían venido a ver los dos primeros shows de Mala Sangre habían presenciado un momento único antes de mi muerte. Me agarró para el carajo", contó Jimena Barón en varios videos que posteó en su cuenta de Instagram.

jimena-baron-con-fiebre-1593559.jpg Fotos publicadas por Jimena Barón.

Y agregó: "El fin de semana largo íbamos a compartir con Momo y después teníamos romance con Matías (Palleiro) por nuestro aniversario. Matías se fumó a Momo todos los días, yo estaba echa un bollo, con fiebre, dormí y no tenía noción del tiempo. No podía ayudar con nada. Hace cinco días que tengo fiebre, estoy acá tomando sopa y viendo tele".

"Me quedo acá encerrada porque el 30 y el 1° en Córdoba y Rosario, Mala Sangre la va a romper", expresó respecto a las próximas fechas de shows que tiene programadas.

Por otro lado, la artista reveló que tuvo alucinaciones debido al estado febril: "Hubo un momento de fiebre donde yo estaba pensando cómo hacer para dejarle plata a Matías para que pague el secundario de Momo. Yo estaba pensado en mis ahorros, en si a Momo se los daban antes de los 18. Después hubo otra noche que tenía esa fiebre que no te baja, y tuve que ir a buscar agua a la cocina; yo estaba segura que en el balcón estaba la muerte, el de las películas, o sea, si yo la veía, me moría, confirmado. 'Si no la miro, zafo', decía".