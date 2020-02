Jimena Barón recibió el apoyo de su ex Daniel Osvaldo y otros famosos

Una de las primeras en apoyarla públicamente fue Nai Awada, cuya defensa le costó un duro enfrentamiento en las redes con Ángel De Brito. "Estoy realmente descompuesta de ver la poca sensibilidad ante una persona que se equivoco y la está pasando mal! Dejen de aprovecharse de eso viejo! Es un ser humano!", exclamó la mediática en su Twitter y remarcó que "el amor garpa mas que el odio solo que algunos no lo saben".

Ante la catarata de mensajes ofensivos que Barón recibió, fue su ex pareja y padre de su hijo Morrison, Daniel Osvaldo, quien compartió una foto en blanco y negro de cuando la actriz dio a luz a su único hijo y la acompañó con un mensaje que rezaba: "hemos pasado momentos inolvidables, así como hemos pasado momentos de mierda, y sí, nos hicimos tanto bien y tanto mal, por Dios! si nos habremos equivocado, pero yo te banco a muerte".

"Te conozco y sé que no mereces toda esta mierda. Esto también va a pasar y vas a salir adelante como siempre lo hiciste, ladren lo que ladren los demás. Y ustedes que tanto critican, tan perfectos son che? No sean tan hipócritas y manejen su camión!", añadió el futbolista e insistió en que "si quieren ser ejemplo, prediquen amor".

Al mismo tiempo que la panelista de Intrusos Marcela Tauro reflexionó sobre el rol que tuvieron los medios de comunicación en el tratamiento del caso que llevó a que Barón tuviera una crisis de nervios. "Me parece que nosotros también tenemos que colaborar en no matarla porque no está pasando un buen momento. En el piso no se pega, para mí, hay que respetarla", aseveró.

Mientras que Adrián Pallares enfatizó que se trata "de algo muy serio, estamos hablando de psicólogos, psiquiatras y aislamiento".

Por su parte, en su programa "Incorrectas", Moría Casán también abordó el delicado momento por el que está atravesando la creadora del hit "La Cobra" y comparó esta polémica con la censura del afiche de la película "Alanis", en el que se podía ver a su hija Sofía Gala amamantando a su hijo Dante.

"Como todo es un mamarracho y se mezcla mucho por las redes sociales, yo voy a decir, entre otras cosas, que a mí me encantó siempre ser puta, en la cama y puta en la vida cuando se me dio la gana", aseguró la conductora. Aunque consideró que "lo malo que hizo la señora Jimena Barón es pedir disculpas y borrar" los posteos en los que aclaraba las motivaciones que la llevaron a realizar esa campaña de promoción.

Asimismo, el periodista Pampito Perello Aciar apuntó contra los medios de comunicación por "destrozar gente y tratar como delincuentes a personas que solo cometieron un error (para algunos)" y aseguró que a él no lo "horrorizó nada, fue solo una campaña publicitaria".

En tanto Carla Peterson manifestó que conoce a la cantante y sabe que "todo lo qué haces lo haces con el corazón".