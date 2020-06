"Para Mabel y Roberto (los nombres con los que ellos se llaman). Kit reconciliación. Evitar abrir delante de Momo", sostenía la bolsa cargada de látigos, esposas y diversos juguetes íntimos que recibieron.

Jimena compartió en su cuenta de Instagram varias historias en la que se la puede ver junto a Osvaldo revisando los juguetes y probando su funcionamiento. "Esto es muchísimo", manifestó ella entre risas y aseguró que Osvaldo estaba "más atento que nunca con los regalos".

No obstante, esta no es la primera vez que la ex pareja recibe regalos para "reavivar su amor"; es que en los últimos días también recibieron una serie de elementos para utilizar juntos en el jacuzzi que Osvaldo tiene en su habitación. ¿Se viene la reconciliación oficial?