jimena-baron-1.jpg

"No entiendo por qué soy tan pelotuda, básicamente. La verdad es que no lo entiendo muy bien. Sí me justifico un poco con la pandemia, la maldita pandemia y el encierro. Yo le agradezco mucho a mi carrera, pero vivo en un departamento pequeño que recién ahora pude comprar. Y bueno, apareció él con la casa grande, la huerta ¡y él!", respondió Jimena Barón ante la requisitoria del periodista Ángel de Brito.

Embed

Luego de que le planteara si entendía o no por que volvió a convivir con Osvaldo, el conductor de Los Ángeles de la Mañana (LAM) retrucó con otra pregunta: "¿Pero te entusiasmaste a nivel pareja o fue una convivencia de familia, en pandemia?".

"Yo me sentía más canchera porque ya había hecho el proceso Tonta-Cobra. Entonces decía 'yo ya estuve acá, estuve afuera, estuve en la esquina, estuve al costado, estuve en otro país…'. Y no creo que fue un enganche de que me replantee cosas, pero sí te vuelven un millón y medio de recuerdos, y cuando el ser humano opuesto decide ser divino, traerte buenos recuerdos y encandilarte, hay una situación complicada. Las mujeres me entenderán, o no. Las que somos más tontas comprenderán. Además, lo veía a mi hijo y estaba esa bronca de 'uy, mirá lo que podría ser'", sentenció la artista.

Jimena Barón volvió y explicó por qué desapareció

En el tramo final de respuesta, Jimena Barón concluyó: "Todo eso fue duro, fue raro. Él es mi único trastabille, yo nunca volví con un ex. Daniel es el único vínculo que voy a tener para toda la vida por Morrison".