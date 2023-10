Joaquín Furriel confirmó que está en pareja con Guillermina Valdés

Finalmente, luego de múltiples rumores y especulaciones, el actor blanqueó la relación con la empresaria y actriz: “Estoy muy bien. Hoy no tengo nada que ocultar, ni tampoco nada que mostrar, y lo hago por una cuestión de salud personal y porque es algo que valoro en la gente. Todas las parejas con las que estuve tienen esos mismos valores. Estamos hace unos meses juntos, conociéndonos”, admitió Furriel en una entrevista con La Nación.

"No tengo nada más que decir. Los dos tenemos muy claro que conocerse con alguien lleva un tiempo. Hoy no lo siento precipitado porque ya llevamos unos meses. Tiene mis mismos valores y eso me gusta mucho; es importante marcar ese límite de la intimidad. Son tiempos en los que no sé bien por qué la gente cree que tiene beneficios mostrar y contar todo de su vida”, agregó el artista, de 49 años.

"Estaba soltero y ella también y hace un tiempo que estoy es una relación con Guillermina. Nos cuidamos mucho porque cuando te estás conociendo con alguien es raro que se te meta el afuera a opinar si está bien o mal. Nunca entendí bien y nunca entré en esa, no abrí las puertas de mi privacidad", sentenció.

Cabe recordar que Valdés, de 46 años, había sido vinculada sentimentalmente con el arquero suplente de Boca, Javier García, y con Santiago Maratea.

Los rumores antes de la confirmación

Cuando Latorre lo contó en el aire de LAM, el rumor fue una bomba, mucho más aún con el tono que la panelista usó: “Podríamos calificarlo como romance, visita higiénica, se sacan las ganas, encuentros sexuales”.

Luego de revelar de quiénes se trataba, explicó cómo le afectará al actor que se conozcan detalles sobre su vida privada. “A él no le gusta lo mediático, debe estar incómodo en este momento”, sostuvo, algo que terminó de confirmar en la reciente entrevista.