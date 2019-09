John Garcia dejó una noche electrizante en Buenos Aires

Garcia, que conforma un cuarteto integrado por el baterista Greg Saenz, el bajista Mike Pygmie y el guitarrista Ehren Groban, lidera la gira mundial en el marco de la difusión del último disco que se lanzó a mediados de enero de este año.

John-García-1.jpg Alejandro Spataro

Con un comienzo estilo power trío a las 21.27, el público que se acercó a El Teatrito - Sarmiento 1.752- observó cómo Saenz, Pygmie y Groban introdujeron la velada con “Space Vato” -2.019- para luego esperar la salida del vocalista que encaró con el clásico “Hurricane”, de Kyuss - ...And the Circus Leaves Town, 1.995-.

Durante poco más de una hora y media, el camino estuvo trazado con canciones como “Jim’s Whiskers” , “Kylie”, “Chicken Delight”, “Don't even think about it”, -2.019-, “Gardenia” –Kyuss, Welcome to Sky Valley, 1.994-, “El Rodeo”, “One Inch Man” –Kyuss, ...And the Circus Leaves Town, 1.995-, entre otros.

En el final, Garcia, que lució con una voz impecable a sus casi 50 años, demostró que no reniega de su pasado y elevó la vara al máximo cuando cerró con otra de Kyuss, “Green Machine” - Blues for the Red Sun, 1.992-.