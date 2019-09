Rami Malek: "Intento todo lo que me resulte posible"

Rami Malek: El director había planificado todo, incluyendo sábados y domingos. Pero esencialmente debía ir a mi casa e intentar descansar. Él sabía que yo tenía una de las semanas más difíciles. Difícil porque hubieron descansos y yo tuve el lujo y el privilegio de trabajar en la próxima película de James Bond. No le miento que fue un ir y venir. Eso sí que es muy pero muy cansador. Uno se rebana la cabeza en esas circunstancias.

¿Nada de whisky o cigarros?

RM: Nada. Pero si, por supuesto un vaso de vino. (risas)

Es difícil encontrar a alguien y afirmar que será un astro o estrella. Cuando le hice la primera entrevista no pude imaginar que usted lo sería. Usted transpiraba energía. ¿Cómo se sintió al ser contratado para este rol estelar de ‘Bond’?

RM: Muy nervioso es la respuesta. Aún tengo mariposas volando dentro mío. Estoy seguro que un actor que es llamado para hacer un rol, cambia su rostro al del actor siempre y trata de ocultar la esperanza. Por supuesto es algo extraordinario. En mi caso, intenté memorizar los nombres de los personajes que podría representar por si me llamaban. Estaba preparado para eso, pero el llamado me dejo sorprendido. De la llamada de ‘Mr. Robot’, no me olvido más . Fue la materializacion de mis esperanzas.

Leí que Dexter Fletcher había querido contratarlo para el rol de Freddie Mercury en Rocketman (el film sobre Elton John), ¿es verdad?

RM: Si, es verdad. Soy muy amigo de Dexter y me visitó. El es un norteamericano-caucasiano y se ha casado con una mujer nacida en el Libano. No hubo ninguna chance de que el infierno de la Fox me deje trabajar en ‘Rocketman’ (Risas). Se discutió mucho, pero no se llegó a un acuerdo.

Usted ya es conocido por hablar de cualquier tema, especialmente de la modas. ¿son opiniones suyas o alguien lo ayuda?

RM: Yo intento todo lo que me sea posible. Me gusta la moda. Siempre me gustó. Me encanta vestir a mis personajes y por supuesto el más divertido que tuve fue preparándome para Rapsodia Bohemia. Ilaria Urbinati me ayudó algunas veces.

Un Globo de Oro y un Oscar ¿Dónde coloca sus premios?

RM: No quiero que se publique eso (risas) porque siento que alguien se los quiere llevar. Pero están juntos y no en el baño (risas). Yo no haría eso.

¿Pero esos premios tienen parientes?

RM: Si tengo un BAFTA y un Emmy pero no quiero juntarlos. (Risas) Por supuesto a los dos anteriores aprecio mucho y también están juntos. El Oscar es otra cosa, es una experiencia excepcional. Primera vez, me siento muy orgulloso de eso.

He aprendido algo sobre Mr. Robot y Rocketman . Quisiera saber un poco de ‘Bond.

RM: A través de mi sentí un peso. Un peso substancial. Quiero decir un gran peso con el cual crecimos todos hasta cierto grado, y para mi fue muy importante ya que interpreté a un querido británico en ‘Freddie Mercury y me lo saqué bien (risas), asé que posiblemente tendré una oportunidad de hacer el villano en el film de Bond.