Joker: el director afirma que la secuela dependerá de Joaquin Phoenix

Trailer de "Guasón" (Joker)

Las primeras repercusiones en sus distintas exhibiciones en festivales han celebrado la oscuridad y el tono trágico del film contenido. Incluso, ya que el metraje se centra en la disputa del protagonista con las industrias Wayne, muchos fanáticos ya especulan con una presencia más importante de Bruce Wayne en una futura continuación. ¿Se dará?

Hasta el momento no hay ninguna novedad al respecto –ni tampoco se habla de la aparición del eterno antagonista en The Batman (2021)-, pero el director Todd Phillips ha dejado en claro que está dispuesto a realizar una secuela si cuenta con el retorno de su estrella. “Haría cualquier cosa con Joaquín, cualquier día de la semana. No hay nadie como él”, aseguró.

Y agregó: “Si está dispuesto a hacerlo, la gente responde, y Warner se nos acerca y dice '¿Saben qué? Si pudieran pensar en algo...' Bueno, tengo la sensación de que él y yo podríamos pensar en algo muy bueno”.

Guasón se estrena el 3 de octubre en Argentina y contará como Arthur Fleck, un hombre marginado del sistema, se vuelve totalmente loco y emprende una revolución contra el sistema. Parece que el villano, elige mejor a sus adversarios que el Vigilante de Gotham.

