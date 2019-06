Jorge Lanata fue dado de alta tras ser tratado por una "gripe A"

"Estoy acá de vuelta al ruedo. Acabo de llegar a mi casa", confirmó el periodista a sus colegas.

‘Hay una explicación: cuando uno se trasplanta, te inmunosuprimen. El cuerpo se da cuenta que tiene un órgano extraño, entonces lo ataca. Lo que se hace es engañar al cuerpo porque tenés las defensas bajas y te puede agarrar cualquier cosa. Por eso, cuando me trasplantaron, usaba barbijo. Después, uno se va relajando, pero siempre potencialmente te puede agarrar cualquier cosa", explicó’.

ADEMÁS:

Dando cuenta de su mala suerte en cuestiones de salud, el conductor de Periodismo para todos agregó: "Había volando un virus de Gripe A y me agarró. Increíble". Luego aclaró que los médicos están combatiendo la enfermedad con el mismo antibiótico que se dio en los casos que surgieron hace algunos años.

Por último, Lanata explicó cómo llegó a quedar internado el jueves por la noche después de grabar la entrevista con Chano Charpentier para su ciclo Hora 25 por la pantalla de TN.

"En realidad, tenía 20 de presión. Era imposible. No podía respirar. Eso era un efecto colateral de lo que me estaba pasando’, aseguró el periodista y continuó: "Me pasó justo cuando terminé de grabar la nota con Chano. Me vine a mi casa y de ahí al Británico, y me quedé ahí. Ahora estoy bien", concluyó.