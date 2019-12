Durante la charla, el comunicador reveló algunos detalles de su estado de salud. “Tuve un aplastamiento de una vértebra. La cintura me duele como la…Todavía no me curé. Estoy caminando con bastón y sin bastón. Puedo estar acostado, pero no me puedo sentar más de 15 minutos”, destacó.

Y agregó: “Estoy en estado preolímpico. Hago natación, gimnasia dos veces por día y acupuntura. La última vez que había hecho gimnasia fue en el colegio”.

Asimismo, si su recuperación avanza según lo esperado, Lanata admitió que proyecta integrarse a la radio Mitre en los próximos meses. “Voy a salir cada tanto y llamaré. Si todo está bien, en febrero volveré a sentarme ahí”.

En tanto, todavía no dio ninguna pista sobre cuando regresará a la tele para otra temporada de Periodismo para Todos.

Lanata sin Filtra

