Su decisión generó algunas críticas en las redes sociales y algunos cuestionamientos como el de Malena Guinzburg, quien tuiteó: "Obvio que cada uno hace lo que puede/quiere. En lo que no coincido es en la obligación de que el 'show DEBE continuar'. A lo mejor yo también prefiere pasar un duelo en el escenario, pero que sea una elección".

Frente a esa reflexión de la humorista, Fede respondió amistosamente: "Siempre repudié esa frase. Pero me criaron de esta manera, y al mismo tiempo es mi forma de distraerme, por lo menos por media hora".

Pero no todas las apreciaciones fueron respetuosas, y el participante de Bailando por un Sueño salió al cruce en diálogo con Ángel De Brito.

“Hay que valorar el trabajo y en mi casa faltó mucho. Yo estaba en el velorio de mi viejo con mis amigos y los vi a todos esperándome y me decían 'vamos, vamos un rato y volvemos'. Vinieron en cuatro, cinco autos, bajaron todos, parecían un equipo de rugby. Me entraron y por lo menos durante una hora me pude relajar, hablé del tema pero también lo saqué, porque al otro día tenía que bailar”, aseguró.

Y agregó: "Algún que otro estúpido tiene el tupé de cuestionarme que voy al trabajo, que es el Bailando. Aún así que se haya ido mi viejo. Es ya insólito. (…) "El timing es una cagada, porque viene la final del Bailando y pasa justo ahora. Y no es dar lástima, buscar ráting o el voto. Que digan lo que quieran, pero que tengan respeto por lo menos en el día que papá se fue", agregó firme”.

En ese sentido, trató de explicar las razones de su enfado: “No me enojan las críticas, las cuestiono. Que me critiquen el día que mi viejo se muere porque fui a un programa, porque es mi trabajo para empezar. Y no le hice mal a nadie. Fui al lugar donde tengo un contrato y una responsabilidad”. Como hijo de artistas, Fede no piensa bajarse del show. Para él, es algo sanador.

