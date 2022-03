Jorge Rial amenazó al aire a Pallares y Lussich: "Si vamos a jugar así, juguemos"

El enojo de Rial fue durante su programa en Radio 10, mientras veía en simultáneo el debut de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo (El Trece), quienes tocaron el tema de su "romance".

"Me sorprende que Lussich y Pallares se suban a esta mentira. Yo he sido muy generoso con ellos: están donde están gracias a un tipo como yo que les dio la oportunidad cuando en América los querían rajar y los impuse yo. En América no los querían como conductores", empezó.

"Se armó toda una cosa. Yo entiendo que vendo y que doy rating. Pero me conoce esta gente. Me vincularon hasta con Alejandra Quevedo, con quien no hablo hace siete años. También me vincularon con Daniela Ballester, que no la crucé en mi vida, que desconozco", descargó Jorge Rial.

jorge rial enojado radio 10.mp4 Jorge Rial amenazó al aire a Pallares y Lussich

"Quiero decir que en mi separación no hay nada turbio, no fue por terceros, fue por un desgaste... ni siquiera me atrevo a decir que es definitiva. De hecho ayer estuvimos comiendo una pizza juntos", aclaró.

"Así que bueno, hablaremos mañana de los chats con Luque, el médico del caso Maradona. Me comprometo a leerlos mañana. Voy a explicar de dónde salía la información, a cambio de qué... Porque, cuando me pidieron por favor que no se conocieran estos chats, yo no los mostré", continuó amenazante Rial.

"Si ya vamos a jugar así, juguemos. Cuando ellos me pedían por favor que no se sepa, no se supo. No los entiendo mucho pero bueno, está todo bien: son las reglas del juego. Pero, claro, del otro lado viene el vuelto. Ojo, con los chats: son fuertes. Y están en la causa. Los leyeron los abogados, los imputados, todos. Esto es verídico, lo otro son especulaciones.", arremetió con los tapones de punta Jorge Rial.