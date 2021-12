Jorge Rial dio positivo de Covid-19

El conductor de televisión escribió: "Como muchos, pensé que el virus ya no me iba a alcanzar. Pero el Covid-19 no hace excepciones". Jorge Rial confesó que, por los momentos, su sintomatología es bastante baja: "Gracias a que estoy con vacunación completa transito con síntomas leves la enfermedad". Asimismo, confesó qué fue lo que lo llevó a hacerse la prueba: "La falta de olfato fue el alerta. ¡Por eso, sigan cuidándose y vacúnense! Por ustedes y los demás".

Rodrigo Lussich se comunicó con Jorge Rial mientras estaba al aire en "Intrusos" (América TV), donde el periodista confirmó la noticia: "Me lo detectaron hoy a la mañana... Romi es negativa", dijo, en referencia a su pareja, Romina Pereiro, quien ya se había contagiado de coronavirus con anterioridad.

En ese momento, fue el periodista quien se aisló dentro de su casa para evitar el contagio.

Rial, de 60 años, es considerado un paciente de riesgo debido a sus antecedentes coronarios y a problemas de hipertensión arterial, por lo que deberá extremar los cuidados.