Jorge Rial quiere su chance con un ciclo político en América TV

"Todo el mundo me llama y me dice ‘qué bueno, ese es tu formato’. Y bueno, hablen con la gente del canal, nunca me dieron una oportunidad de hacer una cosa así", aseguró ayer el periodista en su programa.

Sobre esa misma línea insistió en que "todos los que pasaron por este canal, aunque sea tres meses, tuvieron la oportunidad. Yo nunca la tuve. Seguramente, lo hago mal".

En la emisión del domingo, Rial fue el encargado de entrevistar al gobernador bonaerense Axel Kicillof, por lo que indicó que ‘fue un gran living, muy divertido’. "A mí me encanta, pero no me la dan, no me tienen fe en este canal", concluyó más filoso que nunca.

Finalmente fue Daniel Ambrosino quien cerró el tema expresando que "quizás te la dan ahora, hiciste el casting en vivo".

Por lo pronto Rial continuará al frente de ‘Intrusos’, que cumplirá el próximo año sus 20 aniversario en la pantalla chica, y saldrá a recorrer el país, llevando el programa a las diferentes provincias.