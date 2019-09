Jorge Rial y Luciana Salazar discutieron el cepo por las redes sociales

"¿Volvemos al cepo? Pero lo podríamos definir acorde al Pro: 'el cepo cheto'", había tuiteado Lulipop el último viernes generando una catarata de reacciones por su audaz diagnóstico. Sin embargo, la ex pareja de Martín Redrado dejó de ser tomada en broma si pronósticos se trata, mucho antes.

No fue esta la primera vez que la mamá de Matilda acertaba con sus predicciones económicas. El mismo 11 de agosto, se adelantó al resultado de las PASO con bastante precisión. A eso le siguieron anticipos respecto de la inflación, cambios en la economía y el último gran anuncio: los límites a la compra de dólares. No conforme con esto, Luli coronó la jornada con ironía.

"A todos los que me insultaron o me ningunearon por haber puesto que se venia el 'cepo (cheto)' el otro día. Les dedico la canción que cantamos con mi hija: la lechuza la lechuza hace shshsh todos calladitos como la lechuza que hace shshshsh". Por último, acaso con la autoridad de quien domina la cuestión la muchacha aconsejó: "Disfrutemos de este superclásico como nos merecemos en paz y tranquilidad!!! Que para desgracias ya tenemos a quienes nos gobiernan. Vamos River".

El otro que no desperdició el trending topic de la jornada ("cepo", claro está) fue Jorge Rial, uno de los periodistas más críticas de las últimas medidas del gobierno de cambiemos. Primero, con una foto destacó de productos en las góndolas de un conocido supermercado.

Y luego, fue directo al grano en relación a las flamantes disposiciones sobre el dólar. "Metieron el cepo. Y venían a cambiar las cosas. Lo anuncian un domingo. Alguien duda de lo malos que son? Dicen regular mercado para no decir cepo. Dicen reperfilar para no decir default. Es un gobierno de metáforas. Cómo hambre cero, segundo semestre, terminar con la inflación es fácil, no vamos a devaluar y todas las mentiras que nos regaló @mauriciomacri", declaró.

Por último combinó al superclásico con la actualidad. "De Rossi sale antes para ir a hacer la cola temprano mañana en el banco y cambiar dólares. Pobre tano, el país que se comió en dos meses".