Jorge Rial y Romina Pereiro sufrieron un incendio en su casa

“Ayer a la noche sufrimos un incendio en nuestra casa. Por suerte estamos todos bien. Se circunscribió a la cocina que, obviamente, quedó inutilizada. El resto de la casa perfecto, salvo por el humo. Tanto Romi como yo estamos en perfectas condiciones”, contó primero el conductor, en una de sus historias de Instagram.

ADEMÁS:

Video: la emoción de Joni Viale en el homenaje a Mauro Viale

Y agregó: “Agradecimiento eterno a los bomberos del cuartel V de Belgrano. No solo llegaron rápido sino que en todo momento estuvieron pendientes de nosotros. Nuestros héroes de carne y hueso. También la Policía de la Ciudad y el Same que estuvieron hasta el último minuto. Y a los vecinos que nos hicieron el aguante mientras intentábamos saber qué nos estaba pasando. Fue un shock. Ahhhhh. Rusty y Suri (NdR: las mascotas de la pareja) también están bien. No se separaron un minuto de nuestro lado”.

Por último, escribió: “Una enseñanza: apenas vean fuego no intenten apagarlo. Llamen rápido al 911 que responden muy rápido y dejen que ellos hagan su trabajo. Hoy lo podemos contar como una anécdota gracias a su profesionalimo. Y gracias a todos los que llamaron preocupados”.

Por su parte, Pereiro se sumó a los agradecimientos y los mensajes de tranquilidaqd de su pareja, también a través de su cuenta de Instagram.