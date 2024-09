Jorgito Moliniers y Hugo Ávila perdieron su casa por los incendios en Córdoba

A través de sus historias de Instagram, Hugo Ávila compartió un video desde su auto, donde se ve a través de la ventanilla el fuego quemando su casa. "Nuestra casita. Cuando nuestra realidad supera ampliamente cualquier ficción", escribió.

qSxt2tKQ-34105380.mp4

Pese a la tragedia, Moliniers mantiene la esperanza y agradece el apoyo recibido: "Seguro hay una enseñanza detrás de todo esto. Juntaremos todas las fuerzas para empezar de cero. Gracias por todos los mensajes de ayuda y apoyo".

Por otro lado, en diálogo con Pronto, Moliniers dio detalles de lo ocurrido por los incendios: "Lastimosamente, se quemó todo. Habíamos terminado de pagar la casa hacía dos semanas y solo quedó cenizas de eso. Los restos que se ven en el video era nuestra casa y solo quedaron las chapas; todo el terreno se incendió".

Y agregó: "No nos dio tiempo a sacar nada. El viento hizo que cambie de rumbo el fuego y Hugo tuvo que escapar con los perritos. No pudimos rescatar absolutamente nada". Para cerrar su testimonio, el bailarín sentenció: "Por ahora, una vecina nos prestó su cabaña. No sabemos qué vamos a hacer, estamos pensando, pese al shock que tenemos".