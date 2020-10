Juampi González presenta su show vía streaming

Embed

Juampi González es un comediante que con más de 10 años de trayectoria durante los que actuó en los escenarios más importantes del país como los teatros Maipo, Astral, Paseo la Plaza.

Pero hoy, con las limitaciones de contacto que impone la pandemia, presenta su show “Soltero en cuarentena” vía streaming.

Su pasión por el stand up empezó como un hobbie mientras estudiaba ingeniería. “Arranque muy de a poco y a los 2 años, cuando terminé de cursar, empecé a priorizar mi carrera como comediante y a dejar de lado la ingeniería”, comentó.

La vocación

Con su padre ingeniero, su madre contadora y su hermana licenciada en Administración de empresas, Juampi se sintió la oveja negra, pero estaba muy seguro de su vocación. “Yo me quiero dedicar a la comedia y si me va mal, voy a hacer todo lo posible para que me vaya bien” le dijo a su padre al contarle la decisión que había tomado.

No obstante, uno de los culpables de que él se dedicara a eso fue su “viejo”. “Él me decía `Juampi si le dedicaras a tu carrera el 10% de lo que le dedicás al stand up, la terminás ya’. Lo que me estaba diciendo (indirectamente) es mirá la garra que le ponés a la comedia, andá por ahí”, contó.

Soltería y monogamia

Juampi es uno de los solteros más codiciados de las redes sociales y en esta entrevista dejó bien clara su postura sobre las relaciones amorosas: “Tengo un monólogo que no lo tiré en ningún show, en el que hablo de la monogamia, porque para mí está medio obsoleta. Funcionar, funciona, pero hay cosas mejores, ya hay inventos mejores”, apuntó.

“Por el momento cero necesidad (de ponerse de novio), obviamente en cuarentena llegó un momento que abrazaba el puf y decía bueno, vos vas a ser mi novia”, contó entre risas y añadió: “En caso de tener una pareja sería con muchos asteriscos en pos de tener una relación sincera”.

La música

Así mismo, hablamos de sus inicios en el mundo musical luego de publicar en sus redes su primera canción de rap, “La nueva normalidad”, la cual cuenta con más de 14.000 views en YouTube y tuvo muy buena repercusión.

“Fue un atrevimiento en realidad. A mí el rap y el hip hop siempre me gustaron y de hecho participaba en una banda en el colegio donde escribía los temas. Escuché una base que me gustó, una noche que necesitaba descargar y escribí una letra donde me abrí, desnudé”, explicó.

‘Por momentos me siento solo, extraño los abrazos’ es una de las frases de la canción que muestra el costado que él dice no mostrar mucho: el más sensible.

Soltero en cuarentena

Su primer show fue “De todo un poco”, pero el que lo consolidó como comediante fue el unipersonal “Soltero”. En el mismo, se destaca su interacción con el público, su gran capacidad de improvisación -lo que hace que cada show sea distinto- y la inclusión de uno de los personajes más populares en redes: “Alessandra Teapoya” una parodia a la sexóloga Alessandra Rampolla.

“Me encanta hacer reír, me encanta divertirme y me gusta ser yo arriba del escenario. Por esto también es un show auto referencial: hablo de mi vida, de mis experiencias, de mis ex, de anécdotas reales, porque me gusta que la gente me conozca”, cuenta.

“Soltero” surgió de una serie de monólogos que fue escribiendo sobre las cosas que le pasaban, sobre las citas, vivir solo, los telos, las relaciones, sus ex. “Tenía monólogos, y cuando me di cuenta, todos giraban alrededor de la soltería”, señaló.

La función se realizará este domingo 11 de octubre a las 22 hs. a través de una plataforma online que permitirá la interacción con Juampi González y contará con un bartender que guiará a los participantes para realizar un cocktail y disfrutarlo durante la función.

Las entradas tienen un valor de $400 y se pueden comprar en https://www.passline.com/eventos/juampi-gonzlez-presenta-soltero-en-cuarentena-44251