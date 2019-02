Juan Darthés faltó y las actrices denunciaron un "vacío legal"

En cuanto a la salud psíquica de su cliente, Burlando afirmó que el galán maduro “no puede viajar por la medicación psiquiátrica que está tomando. La depresión es inmanejable. Más adelante podría haber una videoconferencia desde Brasil”, contó Burlando a Los Angeles de la Mañana (El Trece) y de esta manera no fijó fecha de posible regreso de Juan Darthés al país.

El actor, quien reside en Brasil, no se presentó ayer a declarar en la audiencia de mediación con Coacci, quien lo había acusado de abuso sexual durante las grabaciones de la tira televisiva Gasoleros en 1999 y el galán reaccionó con una demanda por calumnias e injurias el año pasado.

El abogado Fernando Burlando ratificó que el actor atraviesa una “depresión profunda” y que “no estaba obligado a presentarse” ante esta audiencia porque “no existe denuncia penal”. A su vez, señaló que la defensa de Anita Co “estaba un poco enojada y agresiva. Creo que se le va a pasar. No me parece ponerse en el lugar del combatiente, cuando lo único que debe hacer es representar o tratar de imponer una idea”.

Raquel Hermida, abogada de Coacci, precisó que durante la audiencia se le exigió a Darthés que presente un certificado médico que demuestre su “depresión” y la imposibilidad de viajar, con lo cual se podría habilitar a que haga una declaración por videoconferencia.

“Si estaba imposibilitado de viajar debía presentar un certificado médico, sino está obligado a estar presente”, se quejó Hermida a la salida de Tribunales cerca del mediodía.

La actriz Anita Co llegó cerca de las 9.30 acompañada por familiares y miembros del colectivo Actrices Argentinas, entre ellas Thelma Fardín, quien acusó a Darthés de “violación” cuando tenía 16 años durante una gira por Nicaragua con el elenco de la tira Patito Feo en 2009. Además de Fardín, también estaba su ex pareja Juan Guilera, Julieta Díaz, Mirta Busnelli y Laura Azcurra, entre otras.

“Hay un vacío legal y venimos a visibilizar la necesidad de una justicia feminista porque las situaciones de abuso y, aún más las de menores, no pueden prescribir. No se puede apurar a las víctimas a que hablen”, aseguró Azcurra en referencia al caso de Coacci, donde prescribió la situación de abuso denunciada públicamente, debido a que transcurrieron veinte años del hecho.

Por su parte, la actriz Julieta Díaz remarcó que “Burlando le solicitó a Anita que se retracte de sus dichos porque, caso contrario, continuaba la denuncia sobre calumnias e injurias que pesa sobre ella. Venimos a acompañarla porque ella viene a defenderse una vez más y a plantear su verdad. Y vamos a seguir estando junto a todas las mujeres que denuncien en esta especie de ola que se disparó luego de la denuncia penal de Thelma (Fardín)”, dijo la actriz.

El colectivo de Actrices Argentinas proponen poner énfasis en reclamar el cumplimiento de la ESI (Educación Sexual Infantil) porque “da la posibilidad a nuestros niñes de saber cómo es su cuerpo y cómo se tienen que defender, porque es de su propiedad y también se les explica sus derechos”.

“No me interesa si quiere venir o declarar vía skype”

Durante las dos semanas previas a la primera mediación entre Juan Darthés y Anita Coacci todo el protagonismo mediático se lo llevó el abogado del actor, Fernando Burlando, quien se atajó del faltazo de su cliente por un cuadro severo psíquico. Ayer la actriz en cuestión tomó la palabra en Tribunales: “‘Que (Darthés) no viniera no fue sorpresivo y me pareció bien que se le pidiera un certificado médico”, declaró en Talcahuano 550.

Cuando se le preguntó si creía que Darthés padecía un grave estado de depresión, Anita Co fue muy cauta con sus declaraciones: “Según su defensor tienen un grave problema de salud que no le permite viajar solo, no tendrá con quien viajar. No presentó certificado médico, lo hará después donde dará su diagnóstico”.

Una vez que se presente el certificado de salud de Darthés, la jueza podría llamar a otra audiencia conciliatoria a través de una videoconferencia.

La actriz se mostró abierta a la posibilidad: “‘No me interesa si quiere venir físicamente o hacerlo a través de Skype. Yo no tengo problema. Yo seguiré sosteniendo mi verdad y será decisión de la jueza si la causa se cae o no”.

Coacci siente que este juicio es emblemático para todas las mujeres que padecen violencia de género porque puede sentar un antecedente: “Esta es una causa que toca a todas las mujeres y estar abrazadas es un buen entendimiento de que las mujeres no nos callamos más”. La única vez que Anita Co habló en los medios fue Intrusos (América) tras haber publicado una carta en Facebook sobre su experiencia en compartir un set de televisión con Darthés.