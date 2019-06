Juan Darthés le hará juicio por daños y perjuicios a Claribel Medina

Por si fuera poco, una nueva actriz y cantante se suma a la lista de mujeres que dicen haber sido "maltratadas" por el actor. Cecilia Milone, dijo que en un trabajo con él, Darthés le partió "la boca de un beso". Pero esta lista se estiraría aún más, según información que maneja la abogada defensora de Anita Coacci, Raquel Hermida. Hay dos actrices más que "pasaron una situación terrible con Darthés de la que no hablaron, no dijeron absolutamente nada porque están en pareja. Una de ellas se acaba de casar y no va a contar lo que le pasó. Es una situación difícil", dijo la letrada, que mantuvo en reserva los nombres.

A Natalia Juncos y Anita Coacci, Darthés el año pasado las querelló en la justicia por la denuncia mediática de ambas. Sin embargo, hoy quien da vueltas en la justicia es el mismo galán, que se ausentó en dos conciliaciones en el caso de Coacci. Su abogado, Fernando Burlando, contó e n Intrusos (América), que llevarían a la justicia por "daños y perjuicios" a Claribel Medina, quién aseguró que el artista "tiene problemas con las mujeres" por su caracter "competitivo" en la esfera laboral y no descartó los ataques sexuales contra las compañeras de trabajo. Los dichos realizados en PH el pasado sábado a la noche, causaron la furia del cantante.

La denuncias por abuso sexual contra Juan Darthés calaron hondo en Cecilia Milone porque compartió trabajos con él y porque una de las mujeres acosadas es su amiga Anita Coacci.

Milone trabajó en la obra Arráncame la Vida en 2010 y 2011 y lo calificó como un compañero "egocéntrico y solitario. Se me arruinó el recuerdo de esa obra. Tengo todo dividido en carpetas en mi computadora, con fotos y cosas de espectáculos, y no puedo entrar a la de Arráncame la vida porque me hace daño. No escucho la música porque me parece muy doloroso. No la pasé mal, Juan es un tipo muy particular, muy centrado en sí mismo, pero tampoco fui su amiga", contó en la radio CNN en el programa El Espectador que conduce Angel De Brito.

"La obra terminaba con un beso en la boca. Pero me vino a lo bestia y me enchastró toda. Yo estaba maquillada y por el rouge quedamos los dos como payasos. Era teatro y lo tomé con humor. Le dije: 'No podemos... mirá lo que somos, ¿No lo podemos corregir?'. Eso fue lo único que me pasó con él. Después fui escuchando todo lo que pasó y fue más duro", dijo en referencia a los testimonios de las mujeres afectadas por el galán, en especial, la denuncia por "violación" por parte de Thelma Fardin.

Respecto a las acusaciones por abuso de sus colegas, dijo que cuando las escuchó las "entendió" por la particular personalidad de Darthés: "Este tipo, así de atolondrado que se manda solo y piensa en lucirse, por ahí no se da cuenta de que Calu la puede estar pasando mal. Públicamente dije que me pareció que fue algo más machista del productor que no protegió a Calu que él (por Darthés), que se mandó a hacer el galán. Al escucharlas me pareció verosímil, como que podía ser posible por el carácter de él".