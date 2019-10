Juan Darthés pidió que se investigue el pasado de Thelma Fardín

Acusado en Managua por violación contra la actriz, el ex galán pidió que se descarten dudas de si la denunciante sufrió abuso sexual o no. E instó a que se llame a declarar al ex novio de Fardin, Juan Manuel Guilera

Juan Darthés, quien fue acusado en Managua por violación agravada contra la actriz Thelma Fardin, pidió a la Justicia nicaragüense que no se gire una orden de captura en su contra y que se investigue el pasado de la actriz. Darthés, quien se fue a Brasil cuando explotó el escándalo, también solicitó a las autoridades nicaragüenses, a través de su abogado César Guevara, que se investigue el pasado de Fardin para que descarten dudas de si la denunciante sufrió abuso sexual o no, según el escrito que presentó su abogado en Managua.