Calu Rivero defendió a Darín: "Una cosa es un grito y otra un abuso"

C alu Rivero disfruta del éxito de la tira Campanas en la Nocheque la tiene como protagonista en Telefé y con una temática relacionado a lo que padeció en 2012: el abuso de poder y el machismo. La actriz arremetió contra Juan Darthés a quien denunció por acoso: “No me vas a seguir manejando la cabeza” y explicó la diferencia entre el galán maduro, sobre quien pesan denuncias mucho más graves, y Ricardo Darín denunciado por pares (Valeria Bertuccelli y Erica Rivas) por “malos tratos: “Una cosa es el grito y otra el abuso y que ellos mismos llamaron diferencias artísticas”.

ADEMÁS:

A lo que agregó que “siempre voy a estar del lado de la mujer, me parece perfecto que las actrices hayan hablado y también creo que son tres actores muy grosos que han tenido su ego. Seguramente Ricardo habrá gritado, pero no lo podemos poner en el mismo lugar porque si no mezclamos todo”. En lo respecta a una discusión fuerte concluyó tajante: “No midamos todo con la misma vara porque si no, todos los hombres se van a sentir tocados”.

En una nota con un semanario, además, defenestró a Juan Darthés a quien denunció por “acoso” y de ahí derivó en otras denuncias más graves de sus pares, como la de “violación” por la actriz Thelma Fardin.

Calu envalentonada gracias al colectivo de Actrices Argentinas que reaccionó en defensa de sus pares, señaló: “Cuando lo vi la última vez en la televisión (en el reportaje en A24 de Darthés con Mauro Viale), tomé la dimensión de que hasta ahí iba a llegar. Lo vi con un mensaje súper oscuro, en el que seguía hablándoles a las víctimas, cuando dijo que se iba a matar. Lo no dicho es: ‘Si a mí me pasa algo, ustedes son las culpables’. No. Yo no me voy a hacer cargo de eso, no me vas a seguir manejando la cabeza. Hacé de tu vida lo que quieras. Yo ya estoy del otro lado. Me fui de la novela hace seis años, hacía cinco que no actuaba. Viajé, hice terapia, me metí en un viaje de autoconocimiento muy profundo... Y se lo conté a la prensa hace un año”.

En las redes sociales, la actriz suele hacer un paralelo de su personaje, Luciana, y su pareja Esteban Lamothe, Vito, con la vida real en relación a la violencia de género.